Нефтебазу в Туапсе атаковали два беспилотника

В городе Туапсе Краснодарского края произошел пожар на нефтебазе, сообщила городская администрация во вторник, 28 февраля. Пожар начался около двух часов ночи на улице Индустриальной, где, по открытым данным, расположен нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть".

Местные жители слышали, как на территории нефтебазы с интервалом в несколько секунд произошли два взрыва, пишет 93.ru. Издание Astra утверждает, что территорию атаковали "два неустановленных летательных аппарата", повреждения получила бойлерная, рядом со зданием нашли две воронки глубиной полтора метра. Телеграм-каналы Baza и Shot утверждают, что нефтебазу атаковали беспилотники, начиненные взрывчаткой, которые упали в 100 метрах от нефтехранилища. Власти эту информацию не комментировали.

Городские власти заявили, что пожар произошел в хозяйственном строении и что площадь возгорания составила не менее 200 квадратных метров. Пожар удалось потушить. Одновременно мэрия Туапсе призвала горожан "не распространять фейковую информацию", так как "по закону это наказуемо". В мэрии подчеркнули, что "при ЧП никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не было".

По сведениям издания Astra, в 30 метрах от места взрывов расположена казарма с военными Минобороны РФ. Другие источника пока не подтвердили эту информацию.

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