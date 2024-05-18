Нефтяной танкер атакован ракетой у берегов Йемена

Танкер под флагом Панамы был атакован недалеко от йеменского побережья, заявила компания Ambrey, занимающаяся безопасностью судоперевозок.

Танкер с сырой нефтью под флагом Панамы был атакован у побережья Йемена. Об этом в субботу, 18 мая, сообщила британская компания Ambrey, которая занимается обеспечением безопасности судоперевозок.

В результате попадания ракеты на судне возник пожар в районе рулевого механизма. Позже агентство по безопасности на море ВМС Великобритании (UKTMO) сообщило, что судно "получило незначительные повреждения", а все члены его экипажа находятся в безопасности.

Хуситы продолжают атаковать корабли в Красном море

Сообщается, что инцидент произошел приблизительно в 150 километрах от города Ходейда. Он расположен на побережье в западной части Йемена, которая контролируется группировкой местных хуситов, признанной террористической во многих странах Ближнего Востока и США.

С начала войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа поддерживаемые Ираном йеменские хуситы совершили десятки нападений на суда в Красном море и его окрестностях. Свои действия они объясняют солидарностью с жителями сектора Газа. В ответ на попытки воспрепятствовать судоходству в регионе, военные западных стран начали наносить ответные удары по йеменским повстанцам.