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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, фото из архива
Аэропорт Пулково, фото из архиваФото: picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/S. Ruslan
ПолитикаРоссия

Небо над Санкт-Петербургом и Ленобластью закрывали из-за НЛО

Сергей Ромашенко
53 мин. назад

Петербургский аэропорт Пулково временно прекратил все вылеты и посадки. В воздух были подняты истребители.

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Небо над Санкт-Петербургом в Ленинградской областью во вторник, 28 февраля, было временно закрыто из-за обнаружения неопознанного летающего объекта. Петербургский аэропорт Пулково прекратил все авиарейсы. В городе был введен план "Ковер", который объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. В воздух были подняты истребители, а гражданские рейсы были переведены в "зону ожидания".

В правительстве Санкт-Петербурга сообщили, что "в аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов", а сам аэропорт и его службы "работают в штатном режиме". Ранее в сообщении властей говорилось, что аэропорт Пулково "временно не принимает и не отправляет самолеты". Причины в городском правительстве не называли.

Неопознанный летающий объект

По сообщению издания "Фонтанка", неопознанный летающий объект был замечен в 160-200 км от Санкт-Петербурга. Такую информацию министерство обороны по своим каналам сообщило в службу Пулково. Источник, близкий к Смольному, подтвердил, что небо было закрыто из-за неопознанного летающего объекта. В воздух были подняты истребители. Читатели "Фонтанки" рассказывали, что услышать их можно даже в центре: "Звуки как на параде".

По сообщению Telegram-канала 112, в воздухе работали два истребителя - Су-35 и МиГ-31, а неопознанный объект был похож на большой беспилотник. Первоначально его заметили со стороны Финского залива.

Позднее поступили сообщения, что ограничение воздушного пространства в Петербурге снято. По данным карты Flightradar, на посадку в Пулково пошли первые рейсы. План "Ковер" был официально отменен.

Как сообщает Baza, закрытие неба над Петербургом и Ленобластью, возможно, было связано с массовым налетом беспилотников - ночью были атакованы Белгород и нефтебаза "Роснефти" в Туапсе.

Минобороны РФ: Тренировка сил ПВО

В свою очередь в министерстве обороны России закрытие воздушного пространства над Санкт-Петербургом объяснили тренировкой сил ПВО. По его утверждению, "дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением". "Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО", - заявили в Минобороны.

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