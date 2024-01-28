Названы лауреаты возрожденной премии "Степной волк"

Борис Гребенщиков и связанные с ним коллективы одержали победу в трех номинациях. Основатель премии Троицкий говорит о расколе музыкальной жизни в России на фоне войны в Украине.

Основатель независимой музыкальной премии "Степной волк" Артемий Троицкий в субботу, 27 января, огласил лауреатов за 2023 год. Артистом года стал поэт, музыкант и основатель группы "Аквариум" Борис Гребенщиков. Альбомом года признана пластинка "Богрукиног" коллектива "БГ+", состоящего из Бориса Гребенщикова и музыкантов из различных стран.

Группой года стал основанный Максимом Покровским рок-коллектив "Ногу свело!". В номинации "Песня года" победила композиция на татарском языке "Пыяла" электронного хип-хоп дуэта "Аигел", набравшая популярность после выхода сериала "Слово пацана" о молодежных преступных группировках в Казани.

Лучшим видео признан ролик "Мир!! Вашему!! Дому!!" рэп-исполнителя Андрея Меньшикова, выступающего под псевдонимом Лигалайз. Книгой года жюри назвало работу Александра Кушнира "Аквариум: Геометрия хаоса", рассказывающую об основанной Гребенщиковым группе. В категории "Событие года" победу одержал фильм "Мы есть!" режиссера Романа Либерова.

Троицкий: Антивоенно настроенным артистам тяжелее всего

"Впервые за сотню лет вся российская музыкальная жизнь распалась на два сопоставимых по размерам куска", - заявил Троицкий в колонке для онлайн-издания The Insider, имея в виду отношение музыкантов к войне России против Украины. "Самая тяжелая ситуация у антивоенно настроенных артистов, в силу разных причин остающихся в РФ", - добавил музыкальный критик.

В то же время Троицкий указал на "ужасающее качество и художественную убогость подпутинского вокально-инструментального официоза". По его мнению, внутренняя российская сцена "находится на позднесоветской стадии зажима и медленно, но верно сползает к сталинскому" варианту.

Премия "Степной волк" была учреждена в 2008 году. Последняя церемония вручения наград состоялась в 2014-м. В конце 2023 года Артемий Троицкий решил возродить премию.

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