Навальный вошел в тройку финалистов премии Сахарова парламента ЕС

Два комитета Европарламента определили тройку финалистов премии Сахарова за свободу мысли. В нее вошли Алексей Навальный, 11 афганских женщин и боливийский политик Жанин Аньес.
Российский оппозиционер Алексей Навальный вошел в тройку финалистов премии имени Андрея Сахарова, вручаемой ежегодно за свободу мысли.. Шортлист огласили председатели комитетов Европарламента по иностранным делам и по развитию Дэвид Макаллистер (David McAllister) и Томас Тобэ в заявлении для СМИ в четверг, 14 октября, сообщает корреспондент DW.
*Кроме Навального, в тройку вошли также афганские женщины и боливийский политик Жанин Аньес. Кто из кандидатов получил сколько голосов - не разглашают. Голосование за шорт-лист всегда тайное, чтобы не повлиять на дальнейший выбор лауреата. С первой попытки двум комитетам не удалось определить всех финалистов, поэтому им пришлось проводить второй тур голосования.
Алексея Навального на премию Сахарова выдвинули крупнейшая фракция Европарламента Европейская народная партия (ЕНП) и третья по количеству депутатов фракция "Обновить Европу" - "за его мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека". Навального они назвали "главным политическим оппонентом" президента России Владимира Путина. Евродепутаты отметили, что оппозиционер приобрел "международную известность", организовывая демонстрации, баллотируясь на выборах и выступая за "реформы против коррупции в России, Путина и его правительство". Они напомнили об отравлении Навального, тюремном сроке, который он отбывает в колонии, а также запрете основанных им организаций, включая Фонд борьбы с коррупцией.
Афганских женщин номинировали социал-демократы и "зеленые" - вторая и четвертая по численности фракции Европарламента. Их отметили за "храбрую борьбу за равенство и права человека". Выдвинули 11 женщин, среди них преимущественно правозащитницы, активистки, а также бывший министр и репортер.
Жанин Аньес номинировала фракция Европейских консерваторов и реформистов. В 2019-2020 годах она была и.о. президента Боливии, сейчас находится под арестом.
Выход Навального и афганских женщин в финал был ожидаем, потому что их выдвинули крупнейшие фракции Европарламента. Впрочем, в 2019 году оппозиционный политик не смог войти в шорт-лист премии Сахарова, хотя его и выдвинула ЕНП. Впрочем, это было еще до его отравления, ареста и тюремного срока.
Лауреат премии Сахарова 2021 года станет известен 21 октября - его определят спикер и лидеры всех фракций Европарламента. Вручат награду 15 декабря на пленарном заседании в Страсбурге.
Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2020 году премию получила белорусская оппозиция , а в 2018 году - украинский режиссер Олег Сенцов, которого в то время удерживали в тюрьме в России.
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