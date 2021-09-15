 Депутаты Европарламента выдвинули Навального на премию Сахарова | Новости из Германии о Европе | DW | 15.09.2021

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Европа

Депутаты Европарламента выдвинули Навального на премию Сахарова

Алексей Навальный борется за все то, за что выступает Евросоюз - демократию и верховенства права, подчеркнул Ги Верхофстадт. По мнению евродепутата, Навальный стал символом угнетения в России.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Депутаты Европарламента (ЕП) из группы "Обновление Европы" выдвинули во вторник, 14 сентября, известного российского оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального кандидатом на получение Премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2021 год.

"Алексей Навальный борется за все то, за что выступает по всему миру Евросоюз - за демократию и верховенства права, правду и свободу - те вещи, которые мы слишком часто воспринимаем как должное, но в его собственной стране - путинской России - эта борьба едва не стоила ему жизни", - заявил участник группы "Обновление Европы" бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт .

По слова евродепутата, "Навальный стал подлинным символом угнетения в России, его поддерживают многие простые россияне, которые боятся высказать свое мнение и заслуживают поддержки со стороны ЕС". В сообщении, выложенном на сайте группы "Обновление Европы", также подчеркивается, что выбор кандидатуры Алексея Навального на премию Сахарова - "мощный сигнал" со стороны этой группы депутатов ЕП. "Навальный - самый вопиющий символ авторитарных эксцессов российского режима и нарушений свободы слова", - подчеркивается в документе.

В сообщении отмечается, что Навальный приобрел международную известность, организуя демонстрации и баллотируясь на пост президента, чтобы отстаивать реформы против коррупции в России, президента России Владимира Путина и путинского правительства. Навального описывают как "человека, которого Владимир Путин боится больше всего".

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  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

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  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

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  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

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    Автор: Вадим Шаталин


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