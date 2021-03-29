 Навальный получил в СИЗО и колонии десяток выговоров | Новости из Германии о России | DW | 29.03.2021

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Россия

Навальный получил в СИЗО и колонии десяток выговоров

За две недели в СИЗО во Владимире и столько же в колонии ИК-2 Алексей Навальный получил в общей сложности 10 выговоров за нарушения распорядка дня.

Алексей Навальный в суде (Фото из архива.)

Алексей Навальный в суде (Фото из архива.)

За две недели в ИК-2 в Покрове (Владимирская область РФ) Алексей Навальный получил шесть выговоров. Кроме того, четыре выговора он заработал в СИЗО "Кольчугино" во Владимире, куда был этапирован из Москвы. Об этом сообщается в аккаунте оппозиционного политика в социальной сети Facebook в понедельник, 29 марта. При этом, как пишет Навальный, "получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным".

Кроме того, указал оппозиционный политик, рассмотрения ждут 20 рапортов на его нарушения порядков в колонии. В посте называются такие отступления от распорядка, как "встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъем", отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдемте лучше кофе попьем", отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской, на встрече с адвокатами был в футболке". "Жду выговора с формулировкой "широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать", - иронизирует Навальный.

Ухудшение здоровья Навального

2 февраля 2021 года суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Навальный отбывает срок в исправительной колонии ИК-2 во Владимирской области.

25 марта соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил в своем Telegram-канале, что состояние политика является "крайне неблагополучным". По данным адвокатов оппозиционера Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к нему не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, политика подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

После этого Евросоюз, США, Великобритания и Балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить Навального надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами.

Кроме того, Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика из тюрьмы и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

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    Арест по возвращении в Москву: новые 30 суток под стражей

    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 21:31

Что происходит с Навальным, как его здоровье и почему в колонию не пускали адвокатов? DW Новости (25.03.2021)

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