Алексей Навальный получил премию Фонда памяти жертв коммунизма

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии, стал лауреатом Медали свободы, которую ежегодно вручает Фонд памяти жертв коммунизма. Об этом сообщила в Facebook в пятницу, 12 июня, вице-президент Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Анна Ведута, которая получила за него награду на церемонии в Вашингтоне.

"Проведя больше года в тюрьме, будучи приговоренным еще к девяти годам колонии, находясь под угрозой получить еще 15 лет лишения свободы, и не имея иллюзий, что его срок является, по сути, пожизненным, Алексей Навальный является самым свободным человеком в сегодняшней России", - прокомментировала Ведута присуждение премии оппозиционеру.

Говорить россиянам правду о войне в Украине

Ведута также подчеркнула, что сегодня главная задача Фонда борьбы с коррупцией - доносить до жителей РФ правду о войне в Украине: "о чудовищных преступлениях против гражданского населения, о чудовищных потерях российской армии, о том, что произошло в Буче, о том, что произошло в Ирпене".

"Поэтому от лица Алексея Навального я еще раз прошу американскую общественность и все мировое сообщество, и в особенности глав технологических гигантов, чтобы они вернули возможность таргетировать рекламу на Россию, чтобы мы могли провести полномасштабную рекламную кампанию, рассказав всем жителям Российской Федерации о том, что на самом деле происходит в Украине. Чтобы была возможность донести до них все те ужасы, которые происходят сейчас", - сказала вице-президент ФБК.

По ее словам, это может стать "беспрецедентной национальной рекламной кампанией, подобной настоящим выборам: наш кандидат Мир против путинского кандидата Войны. И Мир должен победить. Мы просто не можем допустить другого результата".

Медаль для борцов с тоталитаризмом

Медаль свободы ежегодно вручается выдающимся борцам с коммунизмом и другими формами тоталитаризма. Присуждает ее Фонд памяти жертв коммунизма - американская некоммерческая организация, созданная в 1993 году актом Конгресса США. В 2007 году по ее инициативе в Вашингтоне был установлен Мемориал жертв коммунизма. Каждый год представители посольств около 20 бывших коммунистических стран, бывшие узники коммунизма и члены Конгресса принимают участие в церемонии возложения венков к мемориалу. Представителей посольства РФ неизменно приглашают на церемонию, однако они никогда не приходят.

Навальному Медаль свободы присудили еще в январе 2021 года. Однако тогда церемонию вручения решили отложить из-за пандемии коронавируса.

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