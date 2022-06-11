108-й день войны России против Украины: главные события

На 108-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - в субботу, 11 июня, - российские войска продолжали пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Генштаб ВСУ: остановлено наступление ВС РФ в районе Попасной

По данным Генштаба ВСУ, в районе города Попасная украинцы остановили наступление российских сил. Однако армия РФ наступает в районе поселка Нырково, боевые действия продолжаются. В то же время в направлении Николаевки российское наступление "захлебнулось", указывается в вечерней оперативной сводке.

При этом на Северском направлении подразделения РФ продолжают минометные обстрелы позиций сил обороны в приграничных районах. Кроме того, под российский обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры в селе Миропольское Сумской области. На Харьковском направлении основные усилия армии РФ сосредоточены на удержании занятых рубежей. На Славянском направлении российские силы совершали систематические артиллерийские обстрелы. Украинцы отразили штурм в районах населенных пунктов Бражковка, Долина и Вернополье. На Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошковки, сообщил далее украинский Генштаб.

Украинцы перешли в контрнаступление в Херсонской области

В городском совете Херсона заявили, что вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление в Херсонской области. Наступление идет в направлении населенных пунктов Киселевка, Солдатское и Александровка, поселок Таврийское находится под полным контролем ВСУ, отметили в Херсоне.

Тем временем вся Донецкая область осталась без света, сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко. "Отсутствует питание на ТП 330 (трансформаторная подстанция. - Ред.), легла одна линия, сейчас вторая. Ремонтные бригады выехали на подстанцию для выяснения причин", - говорится в сообщении Краматорского городского совета.

В свою очередь мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что Вооруженные силы Украины контролируют треть города. "На сегодняшний день идут острые уличные бои. Они сопровождаются постоянными бомбежками. Треть города контролируется Вооруженными силами Украины: построена линия обороны, и в прилегающих жилых кварталах идут бои. Проводятся войсковые операции, пытаются оттеснить (российских военных. - Ред.)", - заявил Стрюк BBC. По его словам, в городе около двух месяцев нет водо- и электроснабжения, а российские войска обстреливают из артиллерии жилые районы.

В Мелитополе первые 30 человек получили паспорта РФ

В Луганской области предупредили, что из-за жаркой погоды в Северском Донце упал уровень воды, что, возможно, позволит российским войскам в ближайшее время форсировать реку. "Уже вторую неделю жаркая погода: солнце, нет дождей. Уровень воды в реке упал достаточно серьезно. Мы уже даже видим ту технику российскую, которая затонула при попытке переправиться в Белогоровке… И, возможно, еще будут варианты и попытки переправиться через реку и сделать в районе Белогоровки новый плацдарм", - заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В контролируемом российскими силами Мелитополе Запорожской области 30 жителей получили первые паспорта граждан РФ, сообщил "Интерфакс". Комментируя принятие в российское гражданство жителей региона, глава оккупационной администрации Евгений Балицкий заявил: "Поздравляем всех, кто стал гражданином огромной, великой, справедливой страны. Это еще одно доказательство того, что Россия никуда не уйдет".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что российские силы готовят "живой щит" из временных многоквартирных домов. "Оккупационные власти планируют строительство быстро монтируемых многоквартирных домов по технологии, схожей со строительством торговых центров типа "Метро". Собственно - временная металлическая будка типа большой бытовки… В нескольких сотнях метров от домов оккупанты готовят линию обороны, включая окопы тяжелой техники. Такое расположение фортификаций делает невозможным нанесение ударов артиллерии по укреплениям оккупантов", - написал он в Telegram.

Визит главы Еврокомиссии фон дер Ляйен в Киев

В тот же день Киев посетила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. Визит состоялся за несколько дней до того, как Еврокомиссия предоставит свою оценку по заявке Украины о предоставлении ей статуса кандидата на вступление в ЕС.

На итоговой пресс-конференции фон дер Ляйен высоко оценила "надежную, обоснованную парламентскую и президентскую систему Украины" и отметила "высокий уровень реформ цифровизации и децентрализации". При этом стране по-прежнему необходимы дополнительные реформы в области борьбы с коррупцией и поощрения инвестиций, сказала она, подчеркнув, что в первую очередь сейчас обсуждается окончание войны и ее последствия.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Польши и Литвы Збигневом Рау и Габриэлюсом Ландсбергисом. С главой польского МИД Кулеба обсудил поставки тяжелого вооружения Украине и седьмой пакет санкций против России. С литовским министром обсуждались пути разблокировки экспорта украинских продуктов и потребность Украины в тяжелом вооружении для защиты Одессы с моря, написал Кулеба в своем твиттере.

ВОЗ: высокий риск вспышки холеры в Мариуполе

ВОЗ предупредила о "высоком" риске вспышки холеры в Мариуполе. До сих пор не было подтвержденных случаев заболевания, уточнили в организации. Накануне покинувший Мариуполь мэр Вадим Бойченко заявил, что "по городу уже ходят холера, дизентерия и другие инфекционные заболевания". "Город закрыли на карантин. Оттуда никого не выпускают и не впускают", - сказал Бойченко. По его словам, в Мариуполе могут находиться десятки зараженных, но о конкретных фактах госпитализаций неизвестно, поскольку в больницы города нет доступа.

Между тем, газета Bild am Sonntag сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) намерен до конца июня посетить Киев. По данным издания, главу немецкого правительства будут сопровождать президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Совета министров Италии Марио Драги. Официальных подтверждений от представителей этих стран пока не поступало.

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