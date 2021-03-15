НАТО собирается расширять присутствие в Черноморском регионе

Поскольку Россия использует аннексированный ею Крым для наращивания военной мощи, НАТО продолжит расширять свое присутствие в Черноморском регионе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в среду, 17 марта, на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
"Мы будем продолжать интенсивно проводить наши тренировки и учения. И будем увеличивать нашу совместную ситуативную боеготовность, в том числе в Черноморском регионе", - пообещал Столтенберг, имея в виду сотрудничество с Грузией.
В то же время генсек альянса подчеркнул, что НАТО выступает за суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее признанных на международном уровне границ. "Мы продолжаем призывать Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии и вывести из этих регионов свои войска", - указал Столтенберг.
Сроки вступления Грузии в НАТО
Отвечая на вопрос грузинского журналиста о том, будет ли ускорена интеграция Грузии в НАТО на фоне роста влияния России в кавказском регионе после войны в Нагорном Карабахе, Столтенберг отметил, что на пути евро-атлантической интеграции Грузии следует сконцентрироваться на претворении в жизнь демократических реформ, а страны НАТО будут ее в этом поддерживать.
"В 2008 году мы приняли решение в Бухаресте, и мы по-прежнему придерживаемся его и будем помогать Грузии двигаться к членству в НАТО", - добавил генсек альянса.
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Автор: Александра Елкина