 НАТО собирается расширять присутствие в Черноморском регионе | Новости из Германии о Европе | DW | 18.03.2021

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Европа

НАТО собирается расширять присутствие в Черноморском регионе

Расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе связано с наращиванием Россией военной мощи в аннексированном Крыму, указал генсек альянса Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Поскольку Россия использует аннексированный ею Крым для наращивания военной мощи, НАТО продолжит расширять свое присутствие в Черноморском регионе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в среду, 17 марта, на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

"Мы будем продолжать интенсивно проводить наши тренировки и учения. И будем увеличивать нашу совместную ситуативную боеготовность, в том числе в Черноморском регионе", - пообещал Столтенберг, имея в виду сотрудничество с Грузией.

В то же время генсек альянса подчеркнул, что НАТО выступает за суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее признанных на международном уровне границ. "Мы продолжаем призывать Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии и вывести из этих регионов свои войска", - указал Столтенберг.

Сроки вступления Грузии в НАТО

Отвечая на вопрос грузинского журналиста о том, будет ли ускорена интеграция Грузии в НАТО на фоне роста влияния России в кавказском регионе после войны в Нагорном Карабахе, Столтенберг отметил, что на пути евро-атлантической интеграции Грузии следует сконцентрироваться на претворении в жизнь демократических реформ, а страны НАТО будут ее в этом поддерживать.

"В 2008 году мы приняли решение в Бухаресте, и мы по-прежнему придерживаемся его и будем помогать Грузии двигаться к членству в НАТО", - добавил генсек альянса.

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    Автор: Александра Елкина


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