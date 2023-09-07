НАТО: Признаков преднамеренного нападения РФ на Румынию нет

Обнаружение в Румынии обломков дрона не является для НАТО признаком преднамеренной атаки, заявил Столтенберг. Минобороны РФ сообщало об ударах по хранилищам топлива для ВСУ в Одесской области.

Обнаружение властями Румынии обломков дрона не является для НАТО признаком "преднамеренного нападения" со стороны России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "У нас нет никакой информации, указывающей на преднамеренное нападение со стороны России, и мы ожидаем результатов продолжающегося расследования", - сказал он в ходе пресс-конференции в Европейском парламенте в четверг, 7 сентября.

О падении российского дрона на территории Румынии 4 сентября сообщал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на украинских пограничников. Ночью в тот день издания "Зеркало недели" и "Измаил City" писали о взрывах в портовом городе Измаиле Одесской области (находится на берегу Дуная, по реке проходит граница с Румынией - Ред.).

Минобороны Румынии сначала категорически опровергло заявление Киева. На следующий день с опровержением выступил и президент страны Клаус Йоханнис. Он сказал, что "ни одна деталь, ни один дрон и ни одна часть устройства" не падали на территории Румынии. В то же время Йоханнис отметил, что НАТО согласовала план действий на случай падения беспилотника на территории страны-члена альянса, не приведя при этом каких-либо деталей.

Обломки беспилотника

Однако затем Минобороны Румынии объявило об обнаружении в районе Плауру (деревня на берегу Дуная, на другой стороне реки от украинского Измаила - Ред.) предполагаемых фрагментов беспилотника, которые изучаются. Телеканалы Digi 24 и Antena 3 назвали дрон "российским". Противоречивые заявления Бухареста румынский президент объяснил тем, что его предыдущие слова основывались на фактах, имевшихся ранее.

О последнем ударе по Одесской области Минобороны России сообщало 3 сентября. Тогда, заявляло ведомство, удар дронами был нанесен по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени на берегу Дуная у границы с Румынией.

Министр обороны Сергей Шойгу в августе утверждал, что Украина развернула производство дронов и безэкипажных катеров близ зернохранилищ и накопила запасы вооружений в черноморских портах, использовав "зерновую сделку" для прикрытия от российских ударов.

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