  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРумыния

НАТО: Признаков преднамеренного нападения РФ на Румынию нет

Сергей Ромашенко
7 сентября 2023 г.

Обнаружение в Румынии обломков дрона не является для НАТО признаком преднамеренной атаки, заявил Столтенберг. Минобороны РФ сообщало об ударах по хранилищам топлива для ВСУ в Одесской области.

https://p.dw.com/p/4W5Gl
Вид на одесский порт Измаил из румынской деревни Плауру, где обнаружены обломки предположительно российского дрона
Вид на одесский порт Измаил из румынской деревни Плауру, где обнаружены обломки предположительно российского дронаФото: ANDREEA CAMPEANU/REUTERS

Обнаружение властями Румынии обломков дрона не является для НАТО признаком "преднамеренного нападения" со стороны России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "У нас нет никакой информации, указывающей на преднамеренное нападение со стороны России, и мы ожидаем результатов продолжающегося расследования", - сказал он в ходе пресс-конференции в Европейском парламенте в четверг, 7 сентября.

О падении российского дрона на территории Румынии 4 сентября сообщал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на украинских пограничников. Ночью в тот день издания "Зеркало недели" и "Измаил City" писали о взрывах в портовом городе Измаиле Одесской области (находится на берегу Дуная, по реке проходит граница с Румынией - Ред.).

Минобороны Румынии сначала категорически опровергло заявление Киева. На следующий день с опровержением выступил и президент страны Клаус Йоханнис. Он сказал, что "ни одна деталь, ни один дрон и ни одна часть устройства" не падали на территории Румынии. В то же время Йоханнис отметил, что НАТО согласовала план действий на случай падения беспилотника на территории страны-члена альянса, не приведя при этом каких-либо деталей.

Обломки беспилотника

Однако затем Минобороны Румынии объявило об обнаружении в районе Плауру (деревня на берегу Дуная, на другой стороне реки от украинского Измаила - Ред.) предполагаемых фрагментов беспилотника, которые изучаются. Телеканалы Digi 24 и Antena 3 назвали дрон "российским". Противоречивые заявления Бухареста румынский президент объяснил тем, что его предыдущие слова основывались на фактах, имевшихся ранее.

О последнем ударе по Одесской области Минобороны России сообщало 3 сентября. Тогда, заявляло ведомство, удар дронами был нанесен по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени на берегу Дуная у границы с Румынией.

Министр обороны Сергей Шойгу в августе утверждал, что Украина развернула производство дронов и безэкипажных катеров близ зернохранилищ и накопила запасы вооружений в черноморских портах, использовав "зерновую сделку" для прикрытия от российских ударов.

Смотрите также:

"Air Defender 2023": демонстрация решимости НАТО

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Германия и Литва проводят учения возле белорусской границы (26.06.2023)

Германия и Литва проводят учения возле белорусской границы (26.06.2023)

Литва считается одним из самых слабых мест на восточном фланге НАТО. После заявления России о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, опасения Литвы в отношении путинских союзников усилились. На полигоне в литовском Пабраде немецкие и литовские военные вместе отрабатывают маневры, чтобы сдержать возможную агрессию.
Конфликты26 июня 2023 г.02:46 мин.
external

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО. Ходорковский о конце войны и Путина. DW Новости (20.04.23)

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО. Ходорковский о конце войны и Путина. DW Новости (20.04.23)

Неожиданная новость из Киева: темой июльского саммита НАТО в Вильнюсе будет не только вступление в альянс Швеции, но и дискуссия о членстве в НАТО Украины. Об этом заявил в украинской столице 20 апреля Йенс Столтенберг. Генеральный секретарь НАТО прибыл в Украину с необъявленным визитом, первым с начала полномасштабного вторжения России. О чем заявили Столтенберг и Зеленский?
20 апреля 2023 г.30:09 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Колючая проволока на заборе тюрьмы
Трансляция

Киев: 25 000 мирных украинцев могут находиться в тюрьмах РФ

Конфликты7 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры DW: мужчина в майке-"алокоголичке", на которой по-английски написаны слова из "Гамлета" - "быть или не быть" (to be or not to be), держит в левой руке избирательный бюллетень, а в правой - череп. Над его головой стоят слова: "Голосовать или не голосовать".

Выборы в России: голосовать или нет - вот в чем вопрос

Выборы в России: голосовать или нет - вот в чем вопрос

Политика7 сентября 2023 г.
Александр Лукашенко

Как Лукашенко создает проблемы белорусам за рубежом

Как Лукашенко создает проблемы белорусам за рубежом

Общество7 сентября 2023 г.
После атаки дрона в Ростове-на-Дону, 7 сентября 2023 года

Атака дронов на Ростов-на-Дону: Россия к ней готовилась?

Атака дронов на Ростов-на-Дону: Россия к ней готовилась?

Конфликты7 сентября 2023 г.
Плакат с рекламой выборов на аннексированных Россией территориях Украины

Единый день голосования в России: есть ли смысл участвовать?

Единый день голосования в России: есть ли смысл участвовать?

Политика7 сентября 2023 г.
В центре Вильнюса (фото из архива)

Белорусский литвинизм: маргинальная теория или угроза Литве?

Белорусский литвинизм: маргинальная теория или угроза Литве?

Общество7 сентября 2023 г.
Александр Лукашенко

Указ Лукашенко о паспортах: что делать белорусам за границей

Указ Лукашенко о паспортах: что делать белорусам за границей

Правовые основы государства6 сентября 2023 г.
На главную страницу