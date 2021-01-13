Чем заняться на досуге во время пандемии

В 2020 годумеждународная ярмарка настольных и компьютерных игр впервые прошла в цифровом формате. Она побила все рекорды: в ней приняло участие более 400 фирм из 41 страны. Сотни тысяч людей следили за ярмаркой и новинками игр онлайн.

Настольные игры - это не только развлечение для всей семьи, но и развитие стратегических навыков.

Шахматы

Во время пандемии игра в шахматы, которой уже более полутора тысяч лет, пережила настоящий ренессанс. Сериал Netflix "Ход королевы", который был выпущен в 2020 году, установил новый рекорд - за первые 28 дней его посмотрели 62 миллиона зрителей.

Неудивительно, что и интерес к шахматам сразу вырос. В поисковой машине Google вдвое подскочило число запросов о шахматах, выросли продажи шахматных досок через интернет-магазины, а число членов, зарегистрированных на платформе chess.com, увеличилось в пять раз!

Ученые предполагают, что шахматы появились в Индии: в VI веке там играли в более раннюю форму игры - чатуранга. Самые старые найденные фигурки датируются 760 годом нашей эры, самая старая из сохранившихся книг по теории игры в шахматы была опубликована в 1497 году.

Фрагмент самой старой книги "Книги королей" по теории игры в шахматы

Цель игры - поставить мат вражескому королю. Мат предваряет шах. Считается, что термин "шах мат" происходит от персидского и означает, что шах пал или повержен.

Мельница

Еще древнее - мельница. Самая старая из известных досок, на которых играли в эту игру, датируется 1400 годом до нашей эры. Она была обнаружена на крыше храма в египетской деревне Шейх-Абд-эль-Курна на западном побережье Нила.

Римлянам нравилась эта игра в двух вариантах: "Mola" и "Mola rotunda". Многочисленные игровые доски из дерева, слоновой кости, мрамора или глины сохранились со времен Римской империи.

Мельница в наши дни

Если под рукой не оказывалось доски, римляне просто чертили или царапали линии для игры на плитах или ступенях. Такие свидетельства, например, можно найти на ступенях базилики на Римском форуме в Риме. Линии древней игры также сохранились на мраморной плите, из которой был построен трон Карла Великого во Дворцовой капелле в немецком городе Ахене.

Мельница на протяжении многих веков была одной из самых популярных настольных игр. Только в начале XIX века ее в значительной степени заменила игра в шахматы.

Шашки

Игра в шашки намного старше, она восходит к 3000 году до нашей эры. Игровая доска этого периода была найдена в царских гробницах древнего поселения Ур на территории современного Ирака. Правила игры, которые дошли до наших дней, возникли в XII веке на территории современной Испании или на юге Франции. Игра "Alquerque", которая до сих пор популярна в Испании и Португалии, а также в Турции и Италии, считается предшественницей шашек.

Нарды

Самая старая доска из черного дерева с элементами бирюзы и агата для игры в нарды относится к тому же времени, что и найденные в Ираке доски для игры в шашки.

Благодаря римлянам игра в нарды стала известна на всей территории их влияния. Несмотря на то, что в Европе про нее с течением времени забыли, интерес к нардам был возрожден во времена крестовых походов. Сначала нарды были популярным развлечением аристократов, но со временем ею увлекся и простой люд.

В древней "Книге королей" объясняются правила игры в нарды

Игры в нарды были настолько популярны в средневековой Франции, что они отнимали у людей слишком много времени, поэтому королю Людовику IX в 1254 году пришлось запретить своим придворным и подданным в них играть. Но, как известно, нужда порождает изобретательность, поэтому французы тайно продолжали играть в нарды на маленьких досках, замаскированных под книги. Выигрывает эту стратегическую игру тот, кто первым выведет все свои 15 фишек с поля.

Сенет

Многочисленные рисунки на гробницах в Египте доказывают, что эта игра существует по крайней мере с 3000 года до нашей эры. Играть в эту стратегическую игру любили не только фараоны, но и представители всех слоев населения.

Сенет в более поздние времена ассоциировалась с путешествием в потусторонний мир. Игра упомянута в древнеегипетской "Книге мёртвых" и в других религиозных текстах, а также в мифах. Игра рассчитана на двух участников, а многие поля, которые нужно преодолеть, показывают возможные опасности на пути к загробной жизни. Игра была не просто развлечением, но и имела мифологическое значение с многочисленными ссылками на движение солнца.

Рисунки на гробницах доказывают, что сенет была популярна в Египте

Правила игры до наших дней не дошли, но скорей всего выигрывает тот, кто первым убирает с доски из 30-ти полей все свои фишки. Существует несколько предполагаемых реконструкций, позволяющих вести игру различной степени сложности, но какая из них была самой популярной, точно никто сказать не может.

Мехен

У египтян, очевидно, была очень популярна эта. Она была придумана примерно в 3000 годах до нашей эры. Игровая доска была обнаружено в могиле фараона Сет-Перибсена. Мехен был богом из потустороннего мира, который принял умершего царя, а затем сопровождал его во время путешествия по подземному миру, обернув в полотна его голову или все его тело.

В Мехен играли на спиралевидном круге в форме змеи. Фигурки для игры выглядели как шарики или напоминали форму льва. Как эти фигурки размещались на доске и каковы были правила игры, до сих пор неизвестно.

Го

В Китае игра го, которая до сих пор очень популярна, была не только развлечением, но и приоритетом аристократии. Игра, зародившаяся еще в четвертом веке до нашей эры, была одним из четырех искусств, которыми дворянин должен был овладеть, наряду с каллиграфией, рисованием и игрой на струнном инструменте гучжэн. Эта игра до сих пор популярна в Китае, Японии и Корее.



В китайскую игру го играют с самого детства

Го - одна из самых распространенных настольных игр по общему числу игроков в мире. Она входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Цель игры - окружить своими фигурками больше полей, чем это сделал противник.

Сянци

Сянци, так называемые китайские шахматы, возникли в четвертом веке до нашей эры. И по сей день они очень популярны в Азии. Эта так называемая "игра в слона" изображает битву между двумя армиями.

Однако сянци ничего общего с шахматами не имеют, несмотря на то, что победа обеспечена тому, чьи 16 пешек свергнут короля противника. Игра ведется на пересечении десяти горизонтальных рядов и девяти вертикальных линий - аналогично го. В центре игрового поля находится "Желтая река", которая делит игровое поле на два царства - красный север и черный юг - и влияет на движение воинов и слонов.

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