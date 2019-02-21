 NASA объявило дату испытания капсулы для астронавтов SpaceX | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

NASA объявило дату испытания капсулы для астронавтов SpaceX

Тестовый запуск новой космической капсулы Crew Dragon для пилотируемых полетов, разработанной компанией Илона Маска SpaceX, состоится 2 марта и пройдет в беспилотном режиме.

Капсула Crew Dragon для пилотируемых полетов

Капсула Crew Dragon для пилотируемых полетов

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) официально одобрило проведение первого испытательного запуска новой космической капсулы SpaceX для пилотируемых полетов. В опубликованном 22 февраля пресс-релизе NASA объявило, что тестовый запуск Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) состоится в субботу, 2 марта и пройдет в беспилотном режиме. В аэрокосмическом агентстве подчеркивают, что испытание капсулы не несет опасности для находящегося на МКС экипажа.

Если запуск пройдет успешно, ожидается, что корабль прибудет на МКС 3 марта и останется на орбите до 8 марта, после чего вернется на землю. "Мы готовы к запуску, мы готовы к стыковке", - заявил на пресс-конференции представитель NASA Билл Герстенмайер, руководитель программы пилотируемых космических полетов.

Контекст

По словам представителей компании, сокращение численности персонала на 10 процентов необходимо для успешного завершения проекта создания шаттла для доставки астронавтов на Марс. (12.01.2019)

Это первый запуск по контракту с военным ведомством США, выполненный SpaceX. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал четырежды откладывался. (24.12.2018)

"Вероятность, что вы умрете на Марсе - куда выше, чем на Земле", - признает основатель компании SpaceX, однако он готов рискнуть. (26.11.2018)

Новая капсула является усовершенствованной версией многоразового космического корабля Dragon производства компании SpaceX, с помощью которого на МКС ранее неоднократно доставлялись грузы. Уже в 2019 году NASA планирует осуществлять запуски аппарата Crew Dragon с экипажем. Первый предварительный полет с экипажем к МКС SpaceX должен состояться в июле. Капсулу Crew Dragon с двумя астронавтами на борту доставит на орбиту ракета Falcon-9.

Основанная Илоном Маском компания SpaceX  наряду с концерном Boeing принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос. После того как США в 2011 году завершило программу Space Transportation System и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках этой программы, были списаны, доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила при помощи российских ракет "Союз". Договор с Россией истекает в ноябре 2019 года, после этого задачу будут осуществлять SpaceX и Boeing.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Александер Герст на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

  • Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса.

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 01:10

Инструкция от Илона Маска: как не надо сажать ракету

Контекст

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта! (20.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Инструкция от Илона Маска: как не надо сажать ракету  

Интернет в воздухе и на море: SpaceX запустила спутник связи  

Успех при повторном запуске ракеты Falcon 9 - прорыв в истории освоения космоса  

Также по теме

Sojus MS-10 Raumfahrzeug

Россия приостановила пилотируемые полеты в космос 11.10.2018

При запуске ракеты "Союз МС-10" с космодрома Байконур случилась авария. Согласно удаленным твитам Роскосмоса, штатный полет длился как минимум до 287-й секунды.

USA Elektroauto Tesla Elon Musk

SpaceX отправит космического туриста в полет вокруг Луны 14.09.2018

Компания Илона Маска подписала первое соглашение о полете космического туриста вокруг спутника Земли. Компания назовет имя первого туриста 17 сентября.

Russland Start von bemanntem russischem Raumschiff fehlgeschlagen

Что пишут немецкие СМИ об аварии ракеты "Союз-ФГ" 11.10.2018

Как неудачный старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" отразится на работе МКС и насколько надежны российские ракеты такого типа? На эти вопросы попытались ответить ведущие немецкие издания.

Реклама

Самые читаемые

В Германии первыми взялись за "Русскую прачечную"  

Евросоюз готовит ответные меры на возможные пошлины США  

Соперником Лазарева от Германии на "Евровидении-2019" станет женский дуэт S!sters  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно