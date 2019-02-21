NASA объявило дату испытания капсулы для астронавтов SpaceX

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) официально одобрило проведение первого испытательного запуска новой космической капсулы SpaceX для пилотируемых полетов. В опубликованном 22 февраля пресс-релизе NASA объявило, что тестовый запуск Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) состоится в субботу, 2 марта и пройдет в беспилотном режиме. В аэрокосмическом агентстве подчеркивают, что испытание капсулы не несет опасности для находящегося на МКС экипажа.

Если запуск пройдет успешно, ожидается, что корабль прибудет на МКС 3 марта и останется на орбите до 8 марта, после чего вернется на землю. "Мы готовы к запуску, мы готовы к стыковке", - заявил на пресс-конференции представитель NASA Билл Герстенмайер, руководитель программы пилотируемых космических полетов.

Новая капсула является усовершенствованной версией многоразового космического корабля Dragon производства компании SpaceX, с помощью которого на МКС ранее неоднократно доставлялись грузы. Уже в 2019 году NASA планирует осуществлять запуски аппарата Crew Dragon с экипажем. Первый предварительный полет с экипажем к МКС SpaceX должен состояться в июле. Капсулу Crew Dragon с двумя астронавтами на борту доставит на орбиту ракета Falcon-9.

Основанная Илоном Маском компания SpaceX наряду с концерном Boeing принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос. После того как США в 2011 году завершило программу Space Transportation System и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках этой программы, были списаны, доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила при помощи российских ракет "Союз". Договор с Россией истекает в ноябре 2019 года, после этого задачу будут осуществлять SpaceX и Boeing.

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