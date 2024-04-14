Напавший с ножом на людей в Сиднее - психически больной

Нападение на посетителей торгового центра в Сиднее не имеет террористической подоплеки, сообщила полиция. Злоумышленник оказался психически больным, у него не было какого-либо мотива.

Полиция Австралии исключила террористическую подоплеку нападения на посетителей торгового центра в Сиднее 13 апреля. 40-летний злоумышленник, напавший с ножом на посетителей, психически болен, у него, судя по всему, не было идеологического или какого-либо другого мотива, заявил замначальника полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук в воскресенье, 14 апреля.

"На данный момент мы исходим из того, что случившееся связано с психическим состоянием нападавшего", - сказал он. По словам Кука, полиция разговаривала с семьей злоумышленника, который в марте переехал в Новый Южный Уэльс из Квинсленда и пользовался в Сиднее небольшим складским помещением. Обыск в этом помещении уже произведен. Нападавший был известен полиции Квинсленда, но не по серьезным делам.

Жертвы нападения в Сиднее

Злоумышленник накануне днем напал с ножом на посетителей торгового центра Бонди-Джанкшн в Сиднее и нанес ранения многим людям, прежде чем полицейские застрелили его. Пятеро жертв - четыре женщины и мужчина - умерли от полученных ранений, еще одна женщина скончалась позднее в больнице. Возраст погибших составляет от 20 до 55 лет.

В больницах остается еще более десяти раненых, многие из них в критическом, но стабильном состоянии, сообщила полиция. Среди тяжело раненых - девятимесячный ребенок, его мать погибла в результате нападения.

Агентство Reuters отмечает, что подобные инциденты в Австралии - стране с населением 26 млн человек, где действуют одни из самых строгих в мире законов об огнестрельном и холодном оружии, - весьма редки.