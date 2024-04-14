  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаАвстралия

Напавший с ножом на людей в Сиднее - психически больной

Сергей Ромашенко
14 апреля 2024 г.

Нападение на посетителей торгового центра в Сиднее не имеет террористической подоплеки, сообщила полиция. Злоумышленник оказался психически больным, у него не было какого-либо мотива.

https://p.dw.com/p/4ejt4
После нападения в торговом центре Сиднея
После нападения в торговом центре СиднеяФото: Steven Saphore/AP Photo/picture alliance

Полиция Австралии исключила террористическую подоплеку нападения на посетителей торгового центра в Сиднее 13 апреля. 40-летний злоумышленник, напавший с ножом на посетителей, психически болен, у него, судя по всему, не было идеологического или какого-либо другого мотива, заявил замначальника полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук в воскресенье, 14 апреля.

"На данный момент мы исходим из того, что случившееся связано с психическим состоянием нападавшего", - сказал он. По словам Кука, полиция разговаривала с семьей злоумышленника, который в марте переехал в Новый Южный Уэльс из Квинсленда и пользовался в Сиднее небольшим складским помещением. Обыск в этом помещении уже произведен. Нападавший был известен полиции Квинсленда, но не по серьезным делам.

Жертвы нападения в Сиднее

Злоумышленник накануне днем напал с ножом на посетителей торгового центра Бонди-Джанкшн в Сиднее и нанес ранения многим людям, прежде чем полицейские застрелили его. Пятеро жертв - четыре женщины и мужчина - умерли от полученных ранений, еще одна женщина скончалась позднее в больнице. Возраст погибших составляет от 20 до 55 лет.

В больницах остается еще более десяти раненых, многие из них в критическом, но стабильном состоянии, сообщила полиция. Среди тяжело раненых - девятимесячный ребенок, его мать погибла в результате нападения.

Агентство Reuters отмечает, что подобные инциденты в Австралии - стране с населением 26 млн человек, где действуют одни из самых строгих в мире законов об огнестрельном и холодном оружии, - весьма редки.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Как выглядят немецкие тюрьмы

Как выглядят немецкие тюрьмы

Как выглядят немецкие тюрьмы

Немецкие тюрьмы нередко сравнивают с санаториями: мол, сидеть здесь - одно удовольствие. Это, конечно, не так: жизнь в тюрьме не сравнить с жизнью вольной. И все-таки: как же на самом деле выглядят немецкие тюрьмы?
Туризм16 ноября 2018 г.10 фото
Пожарные тушат огонь после теракта в красногорском "Крокус Сити Холле"

Самые громкие теракты последних лет в России

Самые громкие теракты последних лет в России

Фотогалерея DW напоминает о самых резонансных атаках террористов в России за последние годы.
Общество25 марта 2024 г.8 фото
external

В Австралии самолет упал на торговый центр (21.02.2017)

В Австралии самолет упал на торговый центр (21.02.2017)

Легкомоторный частный самолет утром 21 февраля упал на здание торгового центра в одном из пригородов австралийского Мельбурна. Погибли пять человек.
Политика21 февраля 2017 г.00:50 мин.