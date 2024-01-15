Нападение близ Тель-Авива: одна погибшая, 17 раненых

Ответственность за нападение с ножом и наезды на прохожих на автомобиле в израильской Раанане взяла на себя терористическая группировка ХАМАС. Среди пострадавших есть дети.

В результате нападения в израильском городе Раанана близ Тель-Авива убита одна женщина, не менее 17 человек получили ранения. В понедельник, 15 января, преступники напали с ножом на 70-летнюю женщину, нанеся ей несколько ранений, от которых она скончалась. Затем они угнали ее автомобиль и совершили намеренные наезды на прохожих в разных местах города.

ХАМАС взял на себя ответственность за нападение

Командир полиции Ави Биттон заявил СМИ об "очень тяжелом теракте". После нападения задержаны два палестинца 44 и 24 лет, проживающие в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Как отмечает издание The Jerusalem Post , один из них нанес ножевое ранение женщине, а другой украл автомобиль и начал совершать наезды в разных местах, при этом он трижды менял транспортные средства. Ответственность за нападение с ножом и наезды на автомобиле взяла на себя террористическая группировка ХАМАС, сообщает издание.

Среди пострадавших есть дети. По данным педиатрического центра Шнайдера, в отделение неотложной медицинской помощи были доставлены семь детей, шесть из них в возрасте 10-16 лет получили легкие травмы, еще один 16-летний мальчик поступил с тяжелым ранением головы.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газапогибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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