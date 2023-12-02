  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПреступностьФранция

Нападение с ножом в Париже: погиб гражданин Германии

Александра Иванова
Опубликовано 2 декабря 2023 г.Обновлено 3 декабря 2023 г.

Полиция задержала мужчину, набросившегося на прохожих в районе набережной Гренель. В ходе атаки один человек погиб, еще как минимум двое были ранены, сообщает телеканал BFM TV.

https://p.dw.com/p/4ZiU2
Автомобиль полиции в Париже
Парижская полиция (фото из архива)Фото: Telmo Pinto/SOPA/ZUMA/picture alliance

В центре Парижа неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих вечером в субботу, 2 декабря. В результате один человек погиб, еще один - был ранен, сообщил в соцсети X глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Полиция только что отважно задержала злоумышленника, атаковавшего с ножом прохожих в Париже, в районе набережной Гренель. Один погибший и один раненый, которому оказывает помощь бригада пожарных", - написал министр.

Погибший - гражданин ФРГ

Позже на пресс-конференции Дарманен указал, что мужчина, погибший в результате нападения, был гражданином Германии. Эту же информацию распространил французский телеканал BFM TV, уточняя, что речь идет об уроженце Филиппин, который после удара ножом скончался от остановки дыхания. Спутник жертвы при нападении не пострадал, следует из сообщения. По данным телеканала, злоумышленник был также вооружен молотком и до задержания успел нанести им травмы еще двум людям.

По данным агентства AFP, нападавший, который во время преступления прокричал фразу "Аллах акбар!" ("Аллах велик"), был рожден во Франции и имел французское гражданство. Он имел проблемы с психикой и был известен полиции как приверженец радикального исламизма. Задержанный заявил, что "не мог вынести того, что в мире убивают мусульман", добавил собеседник AFP. В свою очередь агентство Reuters пишет, что речь идет о 26-летнем гражданине Франции, который в 2016 году был приговорен к четырехлетнему лишению свободы по обвинению в причастности к исламистскому заговору.

Премьер: Франция не уступит терроризму

Со своей стороны президент Франции Эмманюэль Макрон направил соболезнования семье убитого в Париже гражданина ФРГ. При этом он назвал произошедшее "террористической атакой".

Премьер-министр Франции Элизабет Борн выразила соболезнования родственникам жертв. "Мы не уступим терроризму. Никогда", - подчеркнула глава французского правительства.

Смотрите также:

Во Франции завершается громкий процесс по делу о терроризме

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Суд по делу о терактах в Париже и "Батаклану": что рассказывают те, кто выжил (08.09.2021)

Суд по делу о терактах в Париже и "Батаклану": что рассказывают те, кто выжил (08.09.2021)

Сегодня в Париже начался процесс по делу о терактах в Париже в 2015 году. На скамье подсудимых два десятка человек. Те, кто пострадал в результате теракта, до сих пор не могут оправиться от шока.
Общество8 сентября 2021 г.03:23 мин.
external

Теракт в Париже: чеченец из Москвы обезглавил учителя (19.10.2020)

Теракт в Париже: чеченец из Москвы обезглавил учителя (19.10.2020)

Власти Франции проводят рейды и обыски после зверского убийства преподавателя, который показал на уроке свободы слова карикатуру на пророка Мухаммеда в лицее в пригороде Парижа.
Общество19 октября 2020 г.03:02 мин.
Мемориальная доска в память о Самюэле Пати

В Париже начался суд по делу о жестоком убийстве учителя

В Париже начался суд по делу о жестоком убийстве учителя

По делу об убийстве и обезглавливании Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на Мухаммеда, проходят шесть подростков. Процесс против восьми взрослых состоится позже.
Преступность27 ноября 2023 г.
Показать еще