 Нагорный Карабах: жизнь у линии фронта (фотогалерея) | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 05.11.2020

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Мир

Нагорный Карабах: жизнь у линии фронта (фотогалерея)

Военные действия в Нагорном Карабахе идут с конца сентября. О том, как страдает от конфликта мирное население с обеих сторон линии фронта - в фотогалерее DW.

  • Воронка от взрыва ракеты в городе Шуша в Нагорном Карабахе.

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Целые кварталы лежат в руинах

    Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в преднамеренном нападении на гражданские объекты - такие, как знаменитый Собор Святого Христа Всеспасителя, возведенный в городе Шуше в XIX веке. В начале октября храм был разрушен бомбардировками. Ереван возложил ответственность за произошедшее на Баку. В свою очередь, Азербайджан заявил, что не ведет огонь "по историческим и культурным сооружениям".

  • Жительница азербайджанского города Гянджи Рагиба Гулиева показывает развалены своего дома, уничтоженного во время ракетного обстрела 17 октября 2020 года.

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Разрушенные дома

    Рагиба Гулиева на развалинах своей прежней жизни. Ее дом был уничтожен во время ракетного обстрела второго по величине города Азербайджана Гянджи 17 октября 2020 года. В результате этого налета погибло несколько мирных жителей. Азербайджан винит в нападении армянскую сторону.

  • Прощание с 13-летним азербайджанским мальчиком, погибшим в результате бомбардировки города Гянджи в октябре 2020 года.

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Погибшие дети

    Одна из жертв бомбардировки Гянджи - внук Рагибы Гулиевой Артур. Ему было 13 лет. Школьные учителя и одноклассники прощаются с мальчиком во время отпевания в церкви. По официальным данным, со дня возобновления боевых действий общее число жертв среди мирного населения Азербайджана и Армении составляет уже как минимум 130 человек.

  • Запись добровольцев в армию под Степанакертом

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Добровольцы стремятся на фронт

    С начала боев в конце сентября 2020 года в НКР погибло около 1200 солдат, сообщают в самопровозглашенной республике. Азербайджан пока скрывает данные о своих потерях. По словам президента России Владимира Путина, число погибших с обеих сторон с начала эскалации конфликта достигло 5000 человек. Несмотря на это, многие мужчины хотят отправиться на фронт добровольцами, как здесь, в Степанакерте.

  • Портрет военного, погибшего в ходе боев за Нагорный Карабах, в одной из школ азербайджанского города Барда

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже несколько десятилетий. Согласно международному праву, этот регион относится к Азербайджану, однако де-факто находится под контролем армянских сепаратистов. С 1994 года здесь поддерживалось хрупкое перемирие. На фото изображен портрет одного из павших в ходе карабахского конфликта, размещенный в школе азербайджанского города Барда.

  • Флаги Азербайджана и Турции рядом на стенде, размещенном в одной из школ азербайджанского города Барда

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Внешнее вмешательство

    В авторитарном Азербайджане господствуют пропаганда и военная риторика. Поддержку в виде поставок оружия и выражения солидарности правительство в Баку получает от "братского государства" - Турции. В свою очередь, Россия считается покровителем армянского правительства в Ереване. Наблюдатели опасаются, что Турция и Россия могут попытаться активно вмешаться в конфликт.

  • Пожилой мужчина в подвале в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Спасение в подвалах

    По данным местных властей, в Нагорном Карабахе десятки тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от боевых действий. По некоторым подсчетам, число таких беженцев может доходить до половины населения региона, то есть 75 000 человек. Некоторые местные жители пережидают бомбардировки в бункерах и подвалах, как пожилой мужчина на этом фото.

  • Обитатели бункера в Степанакерте

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Бомбы и коронавирус

    Жизнь в бункере для многих обитателей Степанакерта превратилась в обыденность. Там тесно и мало свежего воздуха. Бункеры защищают людей от бомбардировок, но служат прекрасным местом для распространения коронавируса, предупреждают врачи. При этом точное число заражений остается неизвестным. Сообщается, что большинство людей, оставшихся в городе, были инфицированы SARS-CoV-2.

  • Три девочки с их школьными тетрадями во временном убежище

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Временное убежище вместо школьных классов

    Многим жителям Азербайджана также пришлось спасаться от войны. Некоторые жители города Тертер, расположенного прямо у линии фронта, нашли пристанище в соседнем городе Барда, который находится примерно в 20 км от Нагорного Карабаха. Многие школы там с конца сентября используются в качестве временных убежищ. Однако о том, что их обитатели находятся в безопасности, говорить не приходится.

  • Разрушенные здания и сгоревший автомобиль на улице в азербайджанском городе Барда

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Линия фронта становится все ближе

    Во время бомбардировки азербайджанского города Барда было разрушено несколько зданий. Некоторые автомобили сгорели дотла. Власти Азербайджана сообщили тогда о 21 погибшем и десятках раненых. В свою очередь, правительство Армении заявило, что не причастно к налету. В ответ президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал "воздаяние на поле боя" и "месть".

  • Разрушения в городе Шуше

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Тщетная надежда на мир

    Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Азербайджан требует от Армении полного вывода войск из региона. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян официально обратился за помощью к Москве. В ответ МИД РФ заявил, что "Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении".

    Автор: Юлия Хан, Елена Гункель


  • Воронка от взрыва ракеты в городе Шуша в Нагорном Карабахе.

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Целые кварталы лежат в руинах

    Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в преднамеренном нападении на гражданские объекты - такие, как знаменитый Собор Святого Христа Всеспасителя, возведенный в городе Шуше в XIX веке. В начале октября храм был разрушен бомбардировками. Ереван возложил ответственность за произошедшее на Баку. В свою очередь, Азербайджан заявил, что не ведет огонь "по историческим и культурным сооружениям".

  • Жительница азербайджанского города Гянджи Рагиба Гулиева показывает развалены своего дома, уничтоженного во время ракетного обстрела 17 октября 2020 года.

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Разрушенные дома

    Рагиба Гулиева на развалинах своей прежней жизни. Ее дом был уничтожен во время ракетного обстрела второго по величине города Азербайджана Гянджи 17 октября 2020 года. В результате этого налета погибло несколько мирных жителей. Азербайджан винит в нападении армянскую сторону.

  • Прощание с 13-летним азербайджанским мальчиком, погибшим в результате бомбардировки города Гянджи в октябре 2020 года.

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Погибшие дети

    Одна из жертв бомбардировки Гянджи - внук Рагибы Гулиевой Артур. Ему было 13 лет. Школьные учителя и одноклассники прощаются с мальчиком во время отпевания в церкви. По официальным данным, со дня возобновления боевых действий общее число жертв среди мирного населения Азербайджана и Армении составляет уже как минимум 130 человек.

  • Запись добровольцев в армию под Степанакертом

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Добровольцы стремятся на фронт

    С начала боев в конце сентября 2020 года в НКР погибло около 1200 солдат, сообщают в самопровозглашенной республике. Азербайджан пока скрывает данные о своих потерях. По словам президента России Владимира Путина, число погибших с обеих сторон с начала эскалации конфликта достигло 5000 человек. Несмотря на это, многие мужчины хотят отправиться на фронт добровольцами, как здесь, в Степанакерте.

  • Портрет военного, погибшего в ходе боев за Нагорный Карабах, в одной из школ азербайджанского города Барда

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже несколько десятилетий. Согласно международному праву, этот регион относится к Азербайджану, однако де-факто находится под контролем армянских сепаратистов. С 1994 года здесь поддерживалось хрупкое перемирие. На фото изображен портрет одного из павших в ходе карабахского конфликта, размещенный в школе азербайджанского города Барда.

  • Флаги Азербайджана и Турции рядом на стенде, размещенном в одной из школ азербайджанского города Барда

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Внешнее вмешательство

    В авторитарном Азербайджане господствуют пропаганда и военная риторика. Поддержку в виде поставок оружия и выражения солидарности правительство в Баку получает от "братского государства" - Турции. В свою очередь, Россия считается покровителем армянского правительства в Ереване. Наблюдатели опасаются, что Турция и Россия могут попытаться активно вмешаться в конфликт.

  • Пожилой мужчина в подвале в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Спасение в подвалах

    По данным местных властей, в Нагорном Карабахе десятки тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от боевых действий. По некоторым подсчетам, число таких беженцев может доходить до половины населения региона, то есть 75 000 человек. Некоторые местные жители пережидают бомбардировки в бункерах и подвалах, как пожилой мужчина на этом фото.

  • Обитатели бункера в Степанакерте

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Бомбы и коронавирус

    Жизнь в бункере для многих обитателей Степанакерта превратилась в обыденность. Там тесно и мало свежего воздуха. Бункеры защищают людей от бомбардировок, но служат прекрасным местом для распространения коронавируса, предупреждают врачи. При этом точное число заражений остается неизвестным. Сообщается, что большинство людей, оставшихся в городе, были инфицированы SARS-CoV-2.

  • Три девочки с их школьными тетрадями во временном убежище

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Временное убежище вместо школьных классов

    Многим жителям Азербайджана также пришлось спасаться от войны. Некоторые жители города Тертер, расположенного прямо у линии фронта, нашли пристанище в соседнем городе Барда, который находится примерно в 20 км от Нагорного Карабаха. Многие школы там с конца сентября используются в качестве временных убежищ. Однако о том, что их обитатели находятся в безопасности, говорить не приходится.

  • Разрушенные здания и сгоревший автомобиль на улице в азербайджанском городе Барда

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Линия фронта становится все ближе

    Во время бомбардировки азербайджанского города Барда было разрушено несколько зданий. Некоторые автомобили сгорели дотла. Власти Азербайджана сообщили тогда о 21 погибшем и десятках раненых. В свою очередь, правительство Армении заявило, что не причастно к налету. В ответ президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал "воздаяние на поле боя" и "месть".

  • Разрушения в городе Шуше

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Тщетная надежда на мир

    Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Азербайджан требует от Армении полного вывода войск из региона. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян официально обратился за помощью к Москве. В ответ МИД РФ заявил, что "Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении".

    Автор: Юлия Хан, Елена Гункель


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    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.

  • Вооруженный человек в Нагорном Карабахе

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    Начало военных действий в Карабахе

    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

  • Разрушенное здание в Тартаре

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

  • Линия соприкосновения в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто более 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    В воскресенье, 27 сентября, началась новая эскалация конфликта - военные действия идут с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения вооруженных сил обеих сторон. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий. Азербайджан пытается силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:42

Конфликт в Карабахе: что сейчас происходит в Армении и Азербайджане

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