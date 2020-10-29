Нагорный Карабах: жизнь у линии фронта (фотогалерея)

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Турция - все более влиятельный игрок в регионе
Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.
Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев