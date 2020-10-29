Нагорный Карабах: жизнь у линии фронта (фотогалерея)

Нагорный Карабах: До мира еще далеко

Добровольцы стремятся на фронт

С начала боев в конце сентября 2020 года в НКР погибло около 1200 солдат, сообщают в самопровозглашенной республике. Азербайджан пока скрывает данные о своих потерях. По словам президента России Владимира Путина, число погибших с обеих сторон с начала эскалации конфликта достигло 5000 человек. Несмотря на это, многие мужчины хотят отправиться на фронт добровольцами, как здесь, в Степанакерте.