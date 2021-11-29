На выборах в Кыргызстане лидируют провластные партии

На парламентских выборах в Кыргызстане после подсчета более 97 процентов бюллетеней, по данным на утро понедельника, 29 ноября, лидирует провластная партия "Республика - Ата Журт". Она набирает 16,4% голосов. Далее следуют также проправительственные партии "Ишеним" ("Доверие") с 13,2% голосов и "Ынтымак" ("Согласие") с 10,7% голосов.

Оппозиционная партия "Альянс" к моменту публикации материала DW, по данным ЦИК Кыргызстана, набирает 8,07%. Другая партия из оппозиции - "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") во главе с бывшим секретарем Совета безопасности страны Адаханом Мадумаровым - заручилась поддержкой около 6,6% избирателей.

Последней партией, которой на данный момент удается преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в парламент, является "Ыйман Нуру" ("Луч совети"). За нее свои голоса отдали 5,95% избирателей.

Задержания перед выборами

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров уже призвал призвать итоги выборов. Критики политика, однако, обвиняют его в том, что в преддверии выборов он добился задержания всех своих противников. Так, накануне дня выборов спецслужбы Кыргызстана сообщили о задержании 15 человек, в том числе депутатов и бывших высокопоставленных чиновников, которые якобы готовили заговор с целью свергнуть власть. Имен задержанных, однако, при этом не назвали.

В апреле 2021 года по инициативе Жапарова в Кыргызстане прошел референдум, после которого страна сменила форму правления с парламентской на президентскую республику.

Явка избирателей на парламентских выборах в Кыргызстане составила примерно 34,4%. Ожидается, что международные наблюдатели во главе с миссией ОБСЕ в ближайшие часы выскажут свою оценку хода голосования.

Как проходят парламентские выборы в Кыргызстане

Парламент Кыргызстана состоит из 90 депутатов и избирается на пять лет. Предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе: 54 депутата избираются по пропорциональной системе (спискам кандидатов от политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются в одномандатных избирательных округах.

Политическим партиям, участвующим в выборах для попадания в парламент, необходимо преодолеть 5% барьер. Кандидатам по одномандатным округам необходимо набрать большинство голосов. Согласно закону о выборах в Кыргызстане отсутствует порог явки, выборы считаются состоявшимися при любой явке избирателей.

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