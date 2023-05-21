На выборах в Греции лидирует правящая партия

По предварительным данным, "Новая демократия" во главе с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом получила свыше 40 процентов голосов, но не сможет править самостоятельно.

На парламентских выборах в Греции, прошедших в воскресенье, 21 мая, лидирует правящая консервативная партия "Новая демократия" (ND), свидетельствуют предварительные результаты .

После подсчета 33 процентов бюллетеней, партия ND во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом получила 41,1 процента голосов. За главное оппозиционное объединение - Коалицию радикальных левых сил (СИРИЗА) экс-премьера Алексиса Ципраса - проголосовали 20,1 процента избирателей.

На третьем месте оказалось Всегреческое социалистическое движение (PASOK), пока набирает 12,5 процента голосов. В общей сложности семь или восемь партий могут преодолеть трехпроцентный барьер, необходимый для прохождения в однопалатный 300-местный парламент Греции.

Возможны повторные выборы

Несмотря на лидерство "Новая демократия" не сможет сформировать правительство самостоятельно после изменений в избирательном законодательстве страны. Если она не вступит в коалицию с другими партиями, на июль будут назначены повторные выборы. Премьер Мицотакис ранее четко дал понять, что не хочет создавать коалицию.

Избирательное право в Греции часто меняется. Каждое изменение, согласно конституции страны, вступает в силу лишь после очередных выборов. В этот раз впервые нет бонуса для сильнейшей партии, поскольку правящая до 2019 года СИРИЗА его отменила. Находящаяся у власти сейчас ND этот бонус снова ввела, но использоваться он будет лишь на следующих выборах.

Речь идет о том, что победившая на выборах партия, получит 50 дополнительных мандатов. На фоне этих изменений Мицотакис надеется, что 2 июля состоится второй тур выборов, на котором уже могут учитываться бонусные мандаты в пользу его партии.

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