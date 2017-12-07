Смена власти в Австралии: лейбористы одерживают победу на выборах

На федеральных выборах в Австралии, состоявшихся в субботу, 21 мая, победу одерживает Австралийская лейбористская партия (ALP), которая находилась в оппозиции с 2013 года. Как сообщает местная телерадиовещательная корпорация ABC, после подсчета 66,3% голосов правящая коалиция Либеральной и Национальной партий (L/NP) набрала 47,9% голосов и получит 50 мест в нижней палате парламента, у ALP - 52,1% и 72 места. Для получения парламентского большинства партии необходимо 76 мест из 151.

Лидер лейбористов Энтони Альбанезе, как ожидается, станет новым премьер-министром страны, хотя из-за продолжающегося подсчета неясно, будет ли у партии достаточно мест для большинства.

Действующий премьер Австралии признал поражение

Премьер-министр Австралии и лидер Либеральной партии Скотт Моррисон признал поражение на выборах и объявил об уходе с поста главы партии. "Сегодня я поговорил с лидером оппозиции и следующим премьер-министром Энтони Альбанезем, и я поздравил его с победой на выборах", - сказал он.

Альбанезе заявил на встрече со сторонникам, что "признателен за эту победу". "Я хочу объединить страну, - сказал политик. - Я думаю, люди хотят сплотиться, найти наши общие интересы, устремиться к общей цели. Я думаю, люди устали от разногласий, они хотят объединиться как нация, и я намерен возглавить это".

Лидер лейбористов обязался бороться с изменением климата и инфляцией, а также обещал провести референдум по вопросу о предоставлении коренным народам институционального права голоса при разработке национальной политики.

Премьер-министр Великобритании первым поздравил Альбанезе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон первым из мировых лидеров поздравил Альбанезе с победой на выборах в Австралии. Он сообщил, что с нетерпением ждет возможности работать с ним в рамках соглашения о свободной торговле и оборонного альянса AUKUS, заключенного Австралией, США и Великобританией.

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