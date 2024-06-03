На выборах президента Мексики победила Клаудия Шейнбаум

Кандидат от правящей коалиции в Мексике Клаудия Шейнбаум уверенно победила на выборах президента страны. За Шейнбаум, которая ранее занимала должность мэра Мехико, проголосовали, согласно предварительным подсчетам, от 58,3 до 60,7 процента избирателей, сообщила в понедельник, 3 июня, избирательная комиссия страны. О том, что представительница партии "Движение национального возрождения" (МОРЕНА) действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора выиграет эти выборы, свидетельствовали и результаты экзитполов - опросов людей на выходе из избирательных участков.

За главную оппонентку Шейнбаум - экс-сенатора Сочитль Гальвес из альянса партий правого толка "Сила и сердце за Мексику" проголосовали, согласно тем же предварительным подсчетам, от 26,6 до 28,6 процента избирателей.

Третий по популярности кандидат, Хорхе Альварес Майнес от партии "Гражданское движение", не заручился уровнем поддержкой, который дал бы ему шансы на возможное дальнейшее противостояние. Согласно первым данным избирательной комиссии Мексики, Шейнбаум набирает 60 процентов голосов после подсчета двух процентов бюллетеней.

Официально предварительные результаты выборов, на которых избирали не только президента, но и депутатов в нижнюю палату Конгресса, сенаторов, а также губернаторов и мэра столицы, будут объявлены позднее. О победе своей кандидатки в президенты заявляли и представители оппозиции, призвав Обрадора "уважать голоса мексиканцев".

Шейнбаум обвиняют в зависимости от действующего президента

61-летняя Шейнбаум - внучка бежавших из Европы еврейских иммигрантов. Ее нередко критикуют в связи с возможной политической зависимостью от Обрадора. Карьера Шейнбаум во многом связана с уходящего с поста президентом, и она на протяжении многих лет поддерживала своего ментора, с которым знакома еще со студенческих лет. В связи с этим критики сомневаются в самостоятельности Шейнбаум как политического игрока.

При этом во время нахождения Обрадора на посту в Мексике вырос уровень преступности и усилили деятельность наркокартели. Это отразилось даже на предвыборной борьбе - по данным "Новой газеты. Европа", за всю электоральную кампанию убиты минимум 37 кандидатов на различные должности. Последнее из таких убийств произошло накануне открытия избирательных участков - в штате Мичоака неизвестные застрелили кандидата в местные органы власти Исраэля Дегальдо.