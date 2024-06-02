В Мексике высоки шансы избрания первой женщины-президента

Выборы в Мексике омрачены высоким уровнем насилия. Главным вызовом для нового президента должна стать борьба с наркокартелями.

В Мексике в воскресенье, 2 июня, проходят выборы президента, мэра столицы - Мехико, - а также губернаторов восьми штатов. Кроме того, граждане выбирают депутатов обеих палат парламента (Конгресса). Как отмечают наблюдатели и мировые СМИ, вероятнее всего, это латиноамериканское государство впервые в истории возглавит женщина.

Согласно опросам, в борьбе за президентский пост уверенно лидирует бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум, а ее ближайшей преследовательницей является экс-сенатор Сочитль Гальвес.

61-летняя Шейнбаум - внучка бежавших из Европы еврейских иммигрантов. Она представляет партию "Движение национального возрождения" (МОРЕНА) действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и нередко подвергается критике в связи с сомнениями в ее самостоятельности.

Сочитль Гальвес выдвинулась от альянса партий правого толка "Сила и сердце за Мексику". На третьем месте по популярности в предвыборных опросах - Хорхе Альварес Майнес от партии "Гражданское движение".

Высокий уровень насилия на выборах

Предвыборная борьба в Мексике сопровождалась высоким уровнем насилия. По данным "Новой газеты. Европа" , "за всю электоральную кампанию убиты минимум 37 кандидатов на различные должности".

Со своей стороны агентство AFP пишет, что накануне голосования, 1 июня, избирательные органы объявили, что в городах Пантельхо и Чикомусело на юге штата Чьяпас избирательные участки останутся закрыты из-за угрозы безопасности.

Город Чикомусело считается местом противостояния двух враждующих банд наркоторговцев. 31 мая неизвестные проникли на избирательные участки в этом городе и сожгли бюллетени. В городе Пантельхо работники избирательных участков не смогли получить необходимую подготовку "из-за постоянного присутствия вооруженных членов банд", пишет AFP со ссылкой на избирательные органы.

Главный вызов - борьба с наркокартелями

По данным Национального избирательного института, в результате выборов разных уровней 2 июня в Мексике должны быть распределены 20 708 должностей, из них 629 - федерального значения.

Правом голоса на текущих выборах обладают 98,3 млн человек. По всей стране работают 170 тысяч избирательных участков. При этом 70,5 тысячи участков являются основными и еще 90,2 тысячи - "вспомогательными", открытыми с целью разгрузить основные в округах, где число избирателей превышает 750 человек.

Президент Мексики избирается на шестилетний срок. Как отмечают наблюдатели, серьезным вызовом для нового главы государства станет борьба с преступностью, в частности с наркокартелями. В 2006 году в стране начали задействовать для этих целей армию. С тех пор было убито 450 000 человек, еще 100 000 человек считаются пропавшими без вести, указывает AFP.