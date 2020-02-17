На востоке ФРГ восемь предполагаемых неонацистов помещены в СИЗО

В восточной части ФРГ по итогам масштабной операции против неонацистской сети на территории сразу нескольких федеральных земель восемь задержанных помещены в следственный изолятор. Им и другим подозреваемым вменяется в вину торговля наркотиками и отмывание денег, сообщил представитель прокуратуры в городе Гера в ответ на запрос агентства dpa в понедельник, 1 марта.

По словам чиновника, в результате обысков, проведенных 26 февраля на 27 объектах в Тюрингии, Гессене и Саксонии-Анхальте, изъяты наркотики, оружие и 120 тысяч евро наличными. Эксперты проверяют изъятое оружие на предмет годности к использованию. По мере продвижения расследования может быть принято решение и о возбуждении дела по подозрению в создании криминальной группировки, отметил представитель прокуратуры.

В ходе операции против группировки "Братство Тюрингия" ("Brüderschaft Thüringen") 26 февраля было задержано в общей сложности 10 человек. По данным земельного ведомства по охране Конституции, в состав этой группы входят также неонацистские ячейки "Turonen" и "Garde 20". Представитель прокуратуры назвал проведенную операцию чувствительным ударом по неонацистской среде в Тюрингии.

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