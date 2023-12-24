В бар Риги бросили учебную гранату к журналистам русской ВВС

Двое сотрудников ВВС подтвердили DW, что в рижском баре Čē во время вечеринки журналистов русской службы агентства в ночь на воскресенье неизвестный бросил учебную гранату, оглушив несколько человек.

На вечеринке русской службы ВВС в Риге взорвалась учебная граната, брошенная неизвестным человеком, который после этого скрылся. Об этом сообщает "Новая газета Европа" в ночь на воскресенье, 24 декабря. Информацию подтвердили DW двое сотрудников ВВС.

Согласно сообщению, мероприятие проходило в баре Čē. К 23.00, когда в заведении кроме журналистов почти не осталось посетителей, дверь открылась, внутрь заглянул неизвестный мужчина и бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5. Она взорвалась, оглушив нескольких человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Нападавший скрылся на черной BMW. Журналисты успели зафиксировать номер машины. На месте работают сотрудники полиции, пишет "Новая".

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