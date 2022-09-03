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Фото: Nicole Meißner/DW
Рига
Столица и крупнейший город Латвии. Численность населения - около 610 тысяч человек.
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Новости
06.05.2024
6 мая 2024 г.
Канцлер Германии в Риге: Расчет России не оправдался
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Контекст
Форум в Риге: Европе нужно наращивать выпуск вооружений
Форум в Риге: Европе нужно наращивать выпуск вооружений
Обострение конфликтов и сближение Китая и РФ создают все большую угрозу Европе, считают участники конференции в Риге.
Политика
22.10.2023
22 октября 2023 г.
"Оставайтесь людьми". Как прошел концерт Макса Коржа в Риге
"Оставайтесь людьми". Как прошел концерт Макса Коржа в Риге
Белорусский исполнитель посвятил свой первый за несколько лет концерт всем погибшим в войне России против Украины.
Музыка
03.09.2023
3 сентября 2023 г.
"Спасибо миру за Земфиру". Как прошел концерт певицы в Риге
"Спасибо миру за Земфиру". Как прошел концерт певицы в Риге
15 августа в Риге дала концерт Земфира. Чтобы занять в фанзоне места, поклонники певицы пришли за шесть часов до начала.
Музыка
16.08.2023
16 августа 2023 г.
Украинская постановка балета "Вий" в Риге
Украинская постановка балета "Вий" в Риге
В Риге состоялась премьера украинского балета "Вий". Танцовщики - латвийцы, постановка - украинская.
Общество
28.04.2023
28 апреля 2023 г.
03:29 мин.
Собчак в "списке Путина"?
Собчак в "списке Путина"?
О чем говорили участники антивоенной конференции в Риге и почему в "списке Путина" могут оказаться Собчак и Познер.
Политика
26.03.2023
26 марта 2023 г.
02:25 мин.
Как Запад пытается ограничить обход санкций против РФ
Как Запад пытается ограничить обход санкций против РФ
Обход санкций Кремлем стал одной из главных тем 4-й антивоенной конференции в Риге. Подробнее - в репортаже DW.
Политика
26.03.2023
26 марта 2023 г.
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Конфликты
22.10.2022
22 октября 2022 г.
Почему в Латвии сносят памятники и меняют названия улиц
В Риге снесли советский памятник воинам-освободителям и готовятся к переименованию улицы Пушкина. С чем это связано?
Общество
03.09.2022
3 сентября 2022 г.