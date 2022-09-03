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Фото: Nicole Meißner/DW

Рига

Столица и крупнейший город Латвии. Численность населения - около 610 тысяч человек.

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Новости

6 мая 2024 г.

Канцлер Германии в Риге: Расчет России не оправдался

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Контекст

Конференция по безопасности в Риге

Форум в Риге: Европе нужно наращивать выпуск вооружений

Форум в Риге: Европе нужно наращивать выпуск вооружений

Обострение конфликтов и сближение Китая и РФ создают все большую угрозу Европе, считают участники конференции в Риге.
Политика22 октября 2023 г.
На концерте Макса Коржа в Риге

"Оставайтесь людьми". Как прошел концерт Макса Коржа в Риге

"Оставайтесь людьми". Как прошел концерт Макса Коржа в Риге

Белорусский исполнитель посвятил свой первый за несколько лет концерт всем погибшим в войне России против Украины.
Музыка3 сентября 2023 г.
Земфира во время концерта в Риге

"Спасибо миру за Земфиру". Как прошел концерт певицы в Риге

"Спасибо миру за Земфиру". Как прошел концерт певицы в Риге

15 августа в Риге дала концерт Земфира. Чтобы занять в фанзоне места, поклонники певицы пришли за шесть часов до начала.
Музыка16 августа 2023 г.
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Украинская постановка балета "Вий" в Риге

Украинская постановка балета "Вий" в Риге

В Риге состоялась премьера украинского балета "Вий". Танцовщики - латвийцы, постановка - украинская.
Общество28 апреля 2023 г.03:29 мин.
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Собчак в "списке Путина"?

Собчак в "списке Путина"?

О чем говорили участники антивоенной конференции в Риге и почему в "списке Путина" могут оказаться Собчак и Познер.
Политика26 марта 2023 г.02:25 мин.
Участники 4-й антивоенной конференции в Риге

Как Запад пытается ограничить обход санкций против РФ

Как Запад пытается ограничить обход санкций против РФ

Обход санкций Кремлем стал одной из главных тем 4-й антивоенной конференции в Риге. Подробнее - в репортаже DW.
Политика26 марта 2023 г.
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Конфликты22 октября 2022 г.
Улица Пушкина в Риге

Почему в Латвии сносят памятники и меняют названия улиц

В Риге снесли советский памятник воинам-освободителям и готовятся к переименованию улицы Пушкина. С чем это связано?
Общество3 сентября 2022 г.