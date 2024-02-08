На юго-западе Исландии снова извергается вулкан

На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии утром в четверг, 8 февраля, началось извержение вулкана, сообщили власти страны. "В 05.30 утра к северо-востоку от Силингарфедль (вершина на юго-западе Исландии - Ред.) началось интенсивное небольшое землетрясение. Примерно через 30 минут в том же районе началось извержение", - говорится в заявлении Исландского метеорологического управления (IMO). На фото и видео, которые публикуют местные СМИ, видно, как из расщелины сочится лава, освещая шлейф дыма, поднимающийся под ночным небом.

IMO добавило, что, по первоначальной оценке, полученной в результате облета береговой охраны, длина расщелины составила около трех километров. Она образовалась в том же районе, что и два предыдущих извержения - первое 18 декабря 2023 года и второе 14 января - вблизи города Гриндавик, который был эвакуирован.

Шесть извержений за два года

За прошедшие два года это уже шестое извержение вулкана в Исландии. Гриндавик расположен на полуострове Рейкьянес на юго-западе страны. Население города - 4000 человек, которые занимаются преимущественно рыбной ловлей. До марта 2021 года на полуострове не было извержений в течение восьми столетий.

Всего в Исландии насчитывается более 30 активных вулканических систем, что является самым большим показателем в Европе. Она расположена вдоль Срединно-Атлантического хребта - горной системы на океанском дне, разделяющей Евразийскую и Североамериканскую тектонические плиты. На фоне новых извержений, которые произошли в августе 2022 года, а после - в июле и декабре 2023 года, вулканологи заявили, что речь может идти о начале новой эры сейсмической активности в регионе.

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