На юго-востоке США девять человек погибли от торнадо

На юго-восток США обрушилась серия разрушительных торнадо. В штатах Алабама и Джорджия в результате стихийного бедствия погибло не менее девяти человек, включая ребенка. Десятки тысяч остались без электричества.

На юго-восток США обрушилась серия разрушительных торнадо. По состоянию на утро субботы, 14 января (по центральноевропейскому времени) новостные агентства сообщают о девяти погибших в штатах Алабама и Джорджия. Тысячи человек остались без электричества. Спасательные службы продолжают поиск пострадавших, так что число погибших может увеличиться.

Только за один день 12 января Национальная метеорологическая служба США зафиксировала в регионе более 35 торнадо и сильных штормов. Самый мощный удар стихии пришелся на центральные графства штата Алабама. Здесь ветер, скорость которого достигала 220 км в час, срывал крыши домов и валил деревья, что приводило к обрывам линий электропередач. В округе Отога с населением около 60 тысяч человек известно о семерых погибших и 12 раненых. По состоянию на вечер пятницы, без электричества в штате оставались около 15 тысяч человек.

Торнадо также затронули соседние штаты Джорджия и Миссисипи. В округе Батс в Джорджии пятилетний ребенок погиб, когда дерево упало на автомобиль. Взрослый водитель автомобиля был доставлен в больницу в критическом состоянии. В том же округе из-за сильного ветра с рельсов сошел грузовой поезд.

Участившиеся торнадо связывают с глобальным потеплением

В последние годы разрушительные торнадо стали чаще обрушиваться на США. Так, в сентябре прошлого года ураган "Иэн", прошедший по юго-восточному побережью страны, убил почти 80 человек.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает участившиеся стихийные бедствия следствием глобального изменения климата. Борьбу с ним американский лидер сделал одним из приоритетов своей политики. В августе 2021-го он подписал законопроект, предполагающий многомиллиардные инвестиции в защиту климата.

Смотрите также: