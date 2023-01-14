  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Последствия торнадо в городе Селма, штат Алабама
Последствия торнадо в городе Селма, штат АлабамаФото: Butch Dill/AP/picture alliance
КатастрофыСША

На юго-востоке США девять человек погибли от торнадо

Олег Соколенко
1 ч. назад

На юго-восток США обрушилась серия разрушительных торнадо. В штатах Алабама и Джорджия в результате стихийного бедствия погибло не менее девяти человек, включая ребенка. Десятки тысяч остались без электричества.

https://p.dw.com/p/4MBYf

На юго-восток США обрушилась серия разрушительных торнадо. По состоянию на утро субботы, 14 января (по центральноевропейскому времени) новостные агентства сообщают о девяти погибших в штатах Алабама и Джорджия. Тысячи человек остались без электричества. Спасательные службы продолжают поиск пострадавших, так что число погибших может увеличиться.

Только за один день 12 января Национальная метеорологическая служба США зафиксировала в регионе более 35 торнадо и сильных штормов. Самый мощный удар стихии пришелся на центральные графства штата Алабама. Здесь ветер, скорость которого достигала 220 км в час, срывал крыши домов и валил деревья, что приводило к обрывам линий электропередач. В округе Отога с населением около 60 тысяч человек известно о семерых погибших и 12 раненых. По состоянию на вечер пятницы, без электричества в штате оставались около 15 тысяч человек.

Торнадо также затронули соседние штаты Джорджия и Миссисипи. В округе Батс в Джорджии пятилетний ребенок погиб, когда дерево упало на автомобиль. Взрослый водитель автомобиля был доставлен в больницу в критическом состоянии. В том же округе из-за сильного ветра с рельсов сошел грузовой поезд. 

Участившиеся торнадо связывают с глобальным потеплением

В последние годы разрушительные торнадо стали чаще обрушиваться на США. Так, в сентябре прошлого года ураган "Иэн", прошедший по юго-восточному побережью страны, убил почти 80 человек.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает участившиеся стихийные бедствия следствием глобального изменения климата. Борьбу с ним американский лидер сделал одним из приоритетов своей политики. В августе 2021-го он подписал законопроект, предполагающий многомиллиардные инвестиции в защиту климата.

Смотрите также:

Страшная катастрофа в Германии: годовщина жуткого наводнения

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

На помощь пострадавшим от наводнения в ФРГ выделят сотни миллионов евро (19.07.2021)

На помощь пострадавшим от наводнения в ФРГ выделят сотни миллионов евро (19.07.2021)

Немецкие власти пообещали выделить сотни миллионов евро на помощь пострадавшим от наводнения на западе Германии. Деньги также пойдут на восстановление инфраструктуры.
Политика19 июля 2021 г.02:05 мин.
external

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары... (08.09.2017)

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары... (08.09.2017)

Ураганы, землетрясения, наводнения и другие природные катаклизмы обрушились этим летом на нашу планету. DW - о самых масштабных из них.
Природа и окружающая среда8 сентября 2017 г.02:09 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Летящая по небу в сторону Киева российская ракета

США: Иран и КНДР планируют поставлять оружие России

Конфликты25 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Посетители "Центра Вагнера" в Санкт-Петербурге

Насколько сильна ЧВК Вагнера и кому служит Пригожин?

Насколько сильна ЧВК Вагнера и кому служит Пригожин?

Конфликты15 ч. назад
Карикатура DW - башни Кремля обсуждают, кого выдвинуть в президенты в 2024 году. Одна из башень спаршивает: "А есть варианты?"

Выборы президента России, или О чем грустят башни Кремля

Выборы президента России, или О чем грустят башни Кремля

Политика16 ч. назад
Российские призывники (фото из архива)

Увеличение призывного возраста в РФ: что будет с 30-летними?

Увеличение призывного возраста в РФ: что будет с 30-летними?

Права человека18 ч. назад
Российско-немецкие художники Вадим Захаров и Юрий Альберт

Московский андеграунд удостоен престижной премии

Московский андеграунд удостоен престижной премии

Искусство21 ч. назад
Здание парламента Казахстана

Выборы в сенат Казахстана: кому и зачем они нужны

Выборы в сенат Казахстана: кому и зачем они нужны

Политика8 ч. назад
Дым над Соледаром

Бои за Соледар: как город выглядит сейчас

Бои за Соледар: как город выглядит сейчас

Конфликты15 ч. назад9 фото
На главную страницу