 На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.07.2022

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Мир

На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение

Врио президента республики объяснил введение чрезвычайного положения информацией спецслужб о готовящемся штурме парламента и резиденции правительства. Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с 1948 года

Протесты в Шри-Ланке

Протесты в Шри-Ланке

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, назначенный временно исполняющим обязанности президента республики, объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час. В телевизионном обращении, записанном в среду, 13 июля, он объявил, что эти шаги предприняты в связи и информацией спецслужб о готовящемся штурме парламента и резиденции правительства страны.

Как сообщает агентство dpa, ранее в тот же день президент Шри-Ланки Готабхая Раджапакса бежал из страны. По информации канала News First, ранее он сообщил главе парламента страны Махинде Япе Абейвардене о своей отставке. Голосование за нового президента состоится 20 июля.

Островное государство к югу от Индии с населением в 22 млн человек переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости от Великобритании в 1948 году. На острове катастрофически не хватает продуктов питания, лекарств и топлива. Инфляция в Шри-Ланке достигла 54,6 процента, внешний долг страны составляет 51 млрд долларов.

9 июля протестующие ворвались во дворец президента в крупнейшем городе страны Коломбо, а также подожгли частную резиденцию премьер-министра Викрамасингхе. Они также требовали отставки главы правительства.

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