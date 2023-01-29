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ОбществоПакистан

В Пакистане на экскурсии утонули не менее 10 школьников

Александра Иванова
2 ч. назад

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва перевернулось судно, перевозящее группу учащихся через озеро Танда. По данным полиции, спасти удалось 11 человек.

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В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана не менее десяти школьников погибли, когда маломерное судно, на борту которого они находились, перевернулось на озере Танда. Как сообщает в воскресенье, 29 января, онлайн-издание The Times of India со ссылкой на представителя местной полиции, все погибшие были в возрасте от семи до четырнадцати лет.

По словам властей, еще 11 детей удалось спасти, шесть из них сейчас находятся в критическом состоянии. Представитель полиции пояснил, что группа из 25-30 учащихся религиозной школы совершала экскурсию на судне.

Ранее в этот же день в Пакистане произошел другой несчастный случай: автобус, перевозивший около 50 пассажиров, врезался в опору моста и сорвался в овраг в провинции Белуджистан. В результате погиб как минимум 41 человек.

Несчастные случаи на воде в Пакистане

Несчастные случаи на воде, ведущие к массовой гибели людей, не являются в Пакистане редкостью, указывает газета The Times of India. Часто для переправы используются старые и перегруженные суда.

К тому же, многие жители страны не умеют плавать, особенно женщины, которые редко учатся этому из-за консервативных традиций, говорится в публикации. Их покрывающая все тело одежда сковывает движения. Так, в июле 2022 года 18 женщин утонули, когда перевернулось судно, перевозящее гостей свадьбы по реке Инд в провинции Пенджаб, напоминают журналисты.

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