В Пакистане более 40 человек погибли при ДТП с автобусом

На юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан, произошла автобусная авария, унесшая жизни по меньшей мере 41 человека. Об этом сообщают в воскресенье, 29 января мировые информагентства со ссылкой на правительственные круги. Отмечается, что автобус врезался в опору моста, сорвался в овраг и загорелся.

Между тем представитель руководства администрации округа Ласбела в провинции Белуджистан, посетивший место трагедии, рассказал журналистам, что останки многих погибших не поддаются опознанию и оно будет проводиться с помощью анализа ДНК. По данным властей, спасти удалось как минимум троих человек. Всего автобус перевозил 48 пассажиров и выполнял рейс между административным центром провинции - городом Кветта - и портовым городом Карачи на юге Пакистана. Как указал представитель администрации округа Ласбела, причиной аварии мог стать заснувший за рулем водитель автобуса.

Крупные ДТП в Пакистане

По оценке агентства AFP, ситуацию с безопасностью на дорогах Пакистана усложняют нуждающиеся в ремонте магистрали, а также манера вождения большинства водителей. Причинами высокой смертности в ДТП в стране являются также забитые до отказа автобусы и привычка пассажиров отказываться от использования ремней безопасности.

В ноябре 2022 года 20 человек, в том числе 11 детей, погибли в Пакистане, когда микроавтобус сорвался в глубокий котлован на юге страны. А в августе 2022 года 20 человек погибли на окраине города Мултан в провинции Пенджаб, когда автобус столкнулся с нефтяной цистерной. В 2018 году, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, на дорогах Пакистана погибли более 27 000 человек.

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