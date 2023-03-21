На сайте Кремля изменили видео с визитом Путина в Мариуполь

Из видео с визитом Путина в Мариуполь на сайте Кремля вырезали фрагмент с протестом неизвестной женщины, выкрикнувшей: "Это все неправда, это все напоказ!".

На сайте Кремля изменили видеосюжет со встречи президента РФ Владимира Путина с жителями разрушенного российскими войсками Мариуполя, которая состоялась в ночь на 19 марта. Опубликованное после встречи видео перемонтировали, удалив из него фрагмент с протестующим криком женщины. На это во вторник, 21 марта, обратил внимание Telegram-канал "Можем объяснить".

В первоначальной версии 27-минутного ролика этот момент присутствовал на 22-й минуте, когда Путин общался с предполагаемыми местными жителями. Люди на видео говорят ему, что не ожидали его приезда, Путин коротко отвечает, а затем слышен женский выкрик: "Это неправда, это все напоказ". После этого люди вокруг Путина оборачиваются назад и делают знаки руками, а стоящий рядом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин начинает растерянно улыбаться. В перемонтированной версии после слов Путина "Такая работа" идет склейка.

Приезд Путина в Мариуполь

В поздним вечером 18 марта, спустя чуть более суток после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом (МУС), Путин впервые с начала полномасштабного вторжения приехал в Донбасс. По данным пресс-службы Кремля, он прилетел в Мариуполь на вертолете, затем проехал по ночному городу за рулем автомобиля и посетил вновь построенный после разрушения российскими обстрелами микрорайон.

Издание "Верстка" пишет, что визит Путина вызвал возмущение у остающихся в городе жителей. Он посетил единственный вновь отстроенный микрорайон в полностью разрушенном городе, заявляют они и подчеркивают, что Путину не показали пустые котлованы от бывших фундаментов, а также дома без окон, дверей, водоснабжения и отопления.

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