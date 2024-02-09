На Путина подали заявление в СК за слова о Польше и Гитлере

Активисты утверждают, что в словах Путина в интервью Такеру Карлсону о причинах нападения Гитлера на Польшу содержится реабилитация нацизма.

Политик, председатель объединения "Комитет-2024" Сергей Антонов обратился в СК России с требованием привлечь президента РФ Владимира Путина по статье о "реабилитации нацизма" после интервью Такеру Карлсону. Об этом сообщается в соцсетях "Комитета-2024" в пятницу, 9 февраля.

Поводом для обращения в СК стали слова Путина о том, что Польша "вынудила" Адольфа Гитлера первым напасть на нее. "Перед Второй мировой войной, когда Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но тем не менее поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии, но, поскольку не отдала Данцигский коридор, всё-таки поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них", - сказал Путин в интервью Карлсону. "Она (Польша. - Ред.) оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши", - заявил президент РФ.

В заявлении указана неточная цитата Путина

В заявлении о подаче иска "Комитет-2024" приводит неточную цитату Путина, утверждая, что президент произнес фразу "Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов, как начать войну с Польшей" вместо "начать именно с Польши".

"Полагаю, что в действиях гражданина Путина содержатся признаки состава преступления, предусмотренного пунктами а), в) части 2 статьи 354.1 УК РФ, а именно реабилитация нацизма, совершенная лицом с использованием своего служебного положения и с использованием средств массовой информации", - утверждает в обращении в СК Антонов.

Следственный комитет зарегистрировал заявление активиста, следует из опубликованного активистами ответа ведомства.

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