На каноэ - по затопленной шахте, или Где добыли 14 тысяч тонн серебра (фото)

Зангерхаузен / Веттельроде • И все-таки они открываются - немецкие достопримечательности, которые были закрыты для туристов из-за пандемических ограничений! Много несуществующих туннелей (со светом где-то в конце) было упомянуто за время пандемии в переносном смысле - и наконец-то настоящий свет вновь появился в одном из таких реальных мест - музейной шахте Рёригшахт (www.roehrigschacht.de) в немецкой земле Саксония-Анхальт.

В этой части шахты добычу руды прекратили в 1885 году. За это время здесь образовались разноцветные наросты из минералов, вымываемых водой

Мансфельдская котловина - месторождение меди и серебра

Бывший рудник по добыче медных сланцев "Рёригшахт" находится в восточногерманском регионе Гарц около Мансфельда. История горного дела в этих местах - в так называемой Мансфельдской котловине - насчитывает около восьми столетий. При этом интенсивную разработку полезных ископаемых здесь начали в 1750 году. За это время в регионе действовало в общей сложности около 1300 (!) шахт, на которых помимо медных также добывали серебряные руды - и в немалых количествах.

Месторождение, протянувшееся вдоль окраины Гарца более чем на сорок километров, возникло около 275 миллионов лет назад. Сначала руду здесь собирали прямо на поверхности, позже добывали открытым способом всего лишь с двух-трехметровой глубины. Затем пришло время шахт. Местные руды содержали еще более полусотни разных других металлов - в частности, цинк, свинец и золото. Согласно подсчетам, из руды Мансфельдской котловины было извлечено почти 2,6 миллиона тонн меди и более 14 тысяч тонн серебра. В конце своей эпохи это месторождение было самым крупным по добыче серебра в Европе.

Музей горного дела "Рёригшахт". Фотографии

Надшахтный копер рудника "Рёригшахт" был возведен в 1922 году и до сих пор находится в исправном состоянии

Участники специальной экскурсии "История горного дела" в январе 2022 года

Экскурсии под землей в этой бышей шахте проводятся уже боле двух десятилетий. Эта фотография была сделана в ноябре 2019 года

Участникам экскурсии выдают забродные штаны и непромокаемые сумки для вещей

Рудник, конечно, не Луна и не Марианская впадина, но в мире насчитывается не очень много людей, которые плавали на каноэ на 283-метровой глубине

В прошлом ноябре руднику "Рёригшахт" исполнилось 150 лет. На поверхности главной достопримечательностью является надшахтный копер 1922 года - самый старый такой действующий памятник технической истории в Германии и один из старейших в Европе.

Подземные экскурсии в Гарце

Музей горного дела был открыт в наземных постройках в 1987 году. Через несколько лет туристический комплекс расширили, открыв доступ под землю - собственно в музейную шахту (Schaubergwerk) на 283-метровой глубине, где посетители могут увидеть, в частности, туннель, проложенный в 1880 году, проехать целый километр на шахтной узкоколейке, а затем проплыть 350 метров на каноэ по отрезку, частично затопленному водой.

Горняцкие лампы в музейной экспозиции

Подземная часть экспозиции рассказывает, как работали горняки в этих местах

Эта шахта действовала до 1992 года

Принять участие в таких специальных турах сейчас могут полностью привитые или переболевшие коронавирусной инфекцией посетители - в соответствии с правилами, действующими сейчас во время пандемии в Германии.

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