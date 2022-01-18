 На каноэ - по затопленной шахте, или Где добыли 14 тысяч тонн серебра (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 19.01.2022

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По Германии

На каноэ - по затопленной шахте, или Где добыли 14 тысяч тонн серебра (фото)

Настоящий хайлайт этой подземной экскурсии в немецком регионе Гарц - тур на каноэ по затопленной шахте на 283-метровой глубине.

Участники тура в музейной шахте Рёригшахт в январе 2022 года

Участники тура в музейной шахте "Рёригшахт" в январе 2022 года

Зангерхаузен / Веттельроде • И все-таки они открываются - немецкие достопримечательности, которые были закрыты для туристов из-за пандемических ограничений! Много несуществующих туннелей (со светом где-то в конце) было упомянуто за время пандемии в переносном смысле - и наконец-то настоящий свет вновь появился в одном из таких реальных мест - музейной шахте Рёригшахт (www.roehrigschacht.de) в немецкой земле Саксония-Анхальт.

Разноцветные наросты из минералов, вымываемых водой

В этой части шахты добычу руды прекратили в 1885 году. За это время здесь образовались разноцветные наросты из минералов, вымываемых водой

Мансфельдская котловина - месторождение меди и серебра

Бывший рудник по добыче медных сланцев "Рёригшахт" находится в восточногерманском регионе Гарц около Мансфельда. История горного дела в этих местах - в так называемой Мансфельдской котловине - насчитывает около восьми столетий. При этом интенсивную разработку полезных ископаемых здесь начали в 1750 году. За это время в регионе действовало в общей сложности около 1300 (!) шахт, на которых помимо медных также добывали серебряные руды - и в немалых количествах.

Месторождение, протянувшееся вдоль окраины Гарца более чем на сорок километров, возникло около 275 миллионов лет назад. Сначала руду здесь собирали прямо на поверхности, позже добывали открытым способом всего лишь с двух-трехметровой глубины. Затем пришло время шахт. Местные руды содержали еще более полусотни разных других металлов - в частности, цинк, свинец и золото. Согласно подсчетам, из руды Мансфельдской котловины было извлечено почти 2,6 миллиона тонн меди и более 14 тысяч тонн серебра. В конце своей эпохи это месторождение было самым крупным по добыче серебра в Европе.

Музей горного дела "Рёригшахт". Фотографии

Рудник Рёригшахт

Надшахтный копер рудника "Рёригшахт" был возведен в 1922 году и до сих пор находится в исправном состоянии

Участники специальной экскурсии История горного дела

Участники специальной экскурсии "История горного дела" в январе 2022 года

Экскурсии под землей в этой бышей шахте проводятся уже боле двух десятилетий. Эта фотография была сделана в ноябре 2019 года

Экскурсии под землей в этой бышей шахте проводятся уже боле двух десятилетий. Эта фотография была сделана в ноябре 2019 года

Участникам экскурсии выдают забродные штаны и непромокаемые сумки для вещей

Участникам экскурсии выдают забродные штаны и непромокаемые сумки для вещей

Каноэ на 283-метровой глубине

Рудник, конечно, не Луна и не Марианская впадина, но в мире насчитывается не очень много людей, которые плавали на каноэ на 283-метровой глубине

В прошлом ноябре руднику "Рёригшахт" исполнилось 150 лет. На поверхности главной достопримечательностью является надшахтный копер 1922 года - самый старый такой действующий памятник технической истории в Германии и один из старейших в Европе.

Подземные экскурсии в Гарце

Музей горного дела был открыт в наземных постройках в 1987 году. Через несколько лет туристический комплекс расширили, открыв доступ под землю - собственно в музейную шахту (Schaubergwerk) на 283-метровой глубине, где посетители могут увидеть, в частности, туннель, проложенный в 1880 году, проехать целый километр на шахтной узкоколейке, а затем проплыть 350 метров на каноэ по отрезку, частично затопленному водой.

Горняцкие лампы в музейной экспозиции

Горняцкие лампы в музейной экспозиции

Подземная часть экспозиции рассказывает, как работали горняки в этих местах

Подземная часть экспозиции рассказывает, как работали горняки в этих местах

Надшахтный копер рудника Рёригшахт в 2013 году

Эта шахта действовала до 1992 года

Принять участие в таких специальных турах сейчас могут полностью привитые или переболевшие коронавирусной инфекцией посетители - в соответствии с правилами, действующими сейчас во время пандемии в Германии.

Смотрите также: 

  • Ведьма в Гарце

    Времена года в Гарце

    Весной в конце апреля на гору Броккен в немецком Гарце, чтобы отметить Вальпургиеву ночь, каждый год слетаются ведьмы. Во всяком случае, если верить легенде, увековеченной в "Фаусте" Гёте. Броккен (1141 м) - самая высокая точка горного региона Гарц, находящегося сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. Взглянем на его красоты в разные времена года.

  • Брокен

    Времена года в Гарце

    На метлах туристы летать пока не научились, поэтому для подъема на Броккен предпочитают пользоваться 19-километровой железной дорогой, проложенной от Вернигероде более ста лет назад. Brockenbahn - не единственная узкоколейка Гарца. Их протяженность здесь составляет 140 километров. Многие были построены для обслуживания рудников и других предприятий горной отрасли.

  • Гарц

    Времена года в Гарце

    Около 10 процентов территории Гарца занимает крупнейший национальный лесной парк Германии - Nationalpark Harz. В 2015 году регион вошел в рейтинг ста самых популярных мест страны среди иностранных туристов. Зимой сюда охотно едут покататься на лыжах, летом - любители походов. Впрочем, Гарц богат разными достопримечательностями, интересен круглый год и не только для приверженцев активного отдыха.

  • Хассельфельд

    Времена года в Гарце

    Среди экзотических мероприятий зимнего времени - гонки на собачьих упряжках. Эти увлекательные соревнования проходят в городе Хассельфельде (Hasselfeldt). Здесь расположен тематический парк отдыха и развлечений в стиле Дикого Запада - Pullman City Harz.

  • Альтенау

    Времена года в Гарце

    Пасхальные костры (Osterfeuer, Ostermeiler) - давняя традиция, сохранившаяся во многих регионах Германии. Первое письменное упоминание датировано 1559 годом. Эта фотография сделана во время такого праздника в Верхнем Гарце около нижнесаксонского курорта Альтенау (Altenau). В Гарце пасхальные костры складывают из хвороста и зеленых еловых веток. Зажигают их вечером в Великую субботу.

  • Воробьиный сыч

    Времена года в Гарце

    Познакомимся с некоторыми обитателями здешних лесов. Воробьиный сыч - самая маленькая сова в Германии. Находится под строгой охраной государства. Гарц - одно из мест, где они встречаются чаще всего. Среди других его пернатых жителей - филины, соколы-сапсаны, красные коршуны, пестрые и черные дятлы, сойки и горные трясогузки. Между тем, уже в самом разгаре весна…

  • Вернигероде

    Времена года в Гарце

    Чтобы принять участие в праздновании первомайской Вальпургиевой ночи, подниматься на вершину Броккена нет необходимости, да и места на всех не хватит. Это событие каждый год привлекает в Гарц десятки тысяч туристов со всей страны. Спрос определяет предложение, поэтому шабаши проводят повсюду. Например, в городе Вернигероде - кстати сказать, известном своими фахверковыми домами.

  • Танне

    Времена года в Гарце

    Каждый год в воскресенье перед праздником Вознесения Господня, в Гарце проходят традиционные народные гуляния, посвященные первому выгону стад на летние пастбища. Особой известностью среди них пользуются праздники в районах Танне (Tanne) и Ширке (Schierke). В Гарце разводят свою особенную красную породу коров (Harzer Rotvieh), очень старую и хорошо приспособленную к горным условиям.

  • Брокен

    Времена года в Гарце

    Броккенские ветреницы или анемоны (Brockenanemonen) в горном ботаническом саду Гарца. Он был заложен на Броккене в 1890 году. Сейчас в нем насчитывается около 1800 видов растений, характерных, например, для альпийских регионов Швейцарии. Сад открыт с мая по середину октября. Ежегодно его посещает около 6,5 тысяч человек.

  • Пейзаж 1854 года Георга Генриха Крола

    Времена года в Гарце

    Природой региона восхищались многие поколения путешественников и художников. Автор этого пейзажа 1854 года - Георг Генрих Крола (Georg Heinrich Crola). Он был так очарован красотами Гарца, что на некоторое время даже поселился здесь. В 1828 году художник снял квартиру в городе Ильзенбурге (Ilsenburg), а затем обустроил мастерскую в замке Вернигероде - по приглашению его знатного владельца.

  • Гарц

    Времена года в Гарце

    Характерная черта ландшафтов - густой тенистый лес, что особенно нравится любителям походов. Среди деревьев преобладают буки, ясени, скальные дубы, рябины и клены. Недра Гарца богаты полезными ископаемыми. Горнодобывающие промыслы появились здесь еще в Средние века. В доиндустриальную эпоху, то есть до изобретения паровых машин и электричества, для привода разных механизмов использовали воду.

  • Водное хозяйство Верхнего Гарца

    Времена года в Гарце

    В XVI-XIX веках для подачи воды на рудники в Гарце создали специальную систему. Она состояла из 107 прудов, 300 километров канав и многочисленных подземных каналов. Водное хозяйство Верхнего Гарца (Oberharzer Wasserregal) принадлежит к числу крупнейших таких исторических памятников в мире. В 2010 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Брокен

    Времена года в Гарце

    Наслаждаясь ландшафтными красотами Гарца, отметим, что в список объектов Всемирного наследия также включены находящиеся по соседству город Гослар (Goslar) и рудник Раммельсберг (Rammelsberg), куда обязательно стоит заглянуть. Эти достопримечательности находятся в Нижней Саксонии, а Водное хозяйство Верхнего Гарца - в Саксонии-Анхальт.

  • Беннекенштайн

    Времена года в Гарце

    В список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО попала следующая региональная традиция Гарца, уходящая корнями в XV век. Речь идет о соревнованиях певчих птиц, вернее - зябликов (Finkenmanöver). Сейчас этим хобби в регионе увлекается около 50 человек, но раньше оно имело здесь очень широкое распространение. Фотография была сделана во время птичьего певческого турнира в Беннекенштайне.

  • Гарц

    Времена года в Гарце

    С другими народными традициями и культурой Гарца можно познакомиться на одном из фольклорных праздников, проходящих в разных его местах. Среди них - фестиваль в День Святой Троицы на горе Польстерберг (Polsterberg), праздник роз в Бад-Лаутерберге (Bad Lauterberg) и праздник горных луговых цветов на курорте Санкт-Андреасберг (Sankt Andreasberg).

  • Вегелебен

    Времена года в Гарце

    Лето подходит к концу - время заготовки сена. Снимок сделан в один из последних дней августа в окрестностях города Вегелебена (Wegeleben), расположенного в предгорьях Гарца в земле Саксония-Анхальт.

  • Зезен

    Времена года в Гарце

    Любителям средневековой романтики придется по душе фестиваль Sehusafest, проходящий в первые выходные сентября в нижнесаксонском городе Зезене (Seesen). Он считается самым большим историческим праздником такого рода в Северной Германии. Число костюмированных участников превышает тысячу человек. Каждый год он привлекает более 20 тысяч посетителей.

  • Тале

    Времена года в Гарце

    Осенняя пора в Гарце. На вершину этой 400-метровой гранитной скалы Roßtrappe, в переводе - "Конский след", можно добраться на подъемнике, дойти пешком или доехать на машине. Расположена она в окрестностях города Тале (Thale). Название связанно с легендой о королевской дочери, спасавшейся от преследования великана. На месте, где конь принцессы прыгнул со скалы, до сих пор виден след его копыта…

  • Гарц

    Времена года в Гарце

    "Чертова стена" (Teufelsmauer) - цепь песчаных скал протяженностью около 20 километров на северной границе Гарца. С этими местами связано много легенд, поэтому еще в середине XIX века скалы взяли под охрану, запретив заготовку песчаника. В 1936 году один из участков был объявлен заповедной зоной - одной из старейших в Германии, а в 2006 году их включили в список важнейших немецких геотопов.

  • Национальный парк Гарц

    Времена года в Гарце

    В Национальном парке Гарц в 2000 году приступили к осуществлению программы по возвращению в дикую природу региона рысей, полностью истребленных здесь в 1818 году. За первые шесть лет в лес было выпущено в общей сложности 24 хищника. Сейчас их число, как предполагают эксперты, возросло до полутора сотен, что уже заметили местные охотники. Из-за рысей они все чаще остаются без добычи.

  • Благородные олени

    Времена года в Гарце

    Впрочем, это не касается благородных оленей. Из-за потепления климата и других изменений в экологической системе их популяция в Гарце за десять лет удвоилась. В 2015 году власти решили уменьшить их число, по меньшей мере, на 2,5 тысячи и выдали лицензии на отстрел. Правда, такие масштабы вызвали критику местных охотников, заявивших о необходимости более гуманного отношения к животным.

  • Водохранилище на реке Зёзе

    Времена года в Гарце

    Туманный октябрь. Водохранилище на реке Зёзе (Söse) около города Остероде (Osterode) в нижнесаксонской части Гарца. Плотину возвели в начале 1930-х годов. По берегу проложен 9-километровый прогулочный маршрут, а в самом водохранилище разрешено ловить рыбу.

  • Хассельфельд

    Времена года в Гарце

    Выжигание древесного угля - давняя традиция Гарца. Профессия углежога - одна из древнейших ремесленных профессий. Увидеть, как они работали, можно в музее под открытым небом Harzköhlerei Stemberghaus в городе Хассельфельде. Древесный уголь был необходим для обработки металлов и производства стекла. В XVII веке объем его производства в этом регионе достигал 30 тысяч кубических метров ежегодно.

  • Вернигероде

    Времена года в Гарце

    Во время нашего путешествия по Гарцу мы уже несколько раз упоминали город Вернигероде. Прощаясь с регионом, взглянем на него в один из туманных осенних вечеров с высоты здешнего замка - того самого, в котором снимался фильм "Тот самый Мюнхгаузен" с Олегом Янковским.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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