  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Европол в Гааге
Европол в ГаагеФото: Jerry Lampen/ANP/dpa/picture alliance
ПреступностьЕвропа

На Канарах задержан главный подозреваемый в деле Магнитского

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Европол сообщил об успехах испанского следствия по делу Магнитского: установлена группа россиян и ряд подставных фирм, через которых грязные деньги отмывались в Европе и вкладывались в испанскую недвижимость.

https://p.dw.com/p/4KuL7

Европол заявил о задержании на Канарских островах главного подозреваемого по так называемому "делу Магнитского". Власти Испании при поддержке Европола и Евроюста добились успеха в преследовании преступной группировки, отмывавшей в Европе похищенные российские бюджетные средства на общую сумму 219 млн евро, сообщило в среду, 14 декабря, европейское ведомство.

Задержанный на Канарах человек являлся центральным звеном преступной схемы, расследованием которой занимался скончавшийся в 2009 году российский юрист Сергей Магнитский, указывается в заявлении. По данным следствия, преступная сеть провела миллионы евро через европейские банковские счета и затем отправила их в Испанию для покупки недвижимости. На данный момент в этой стране конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 млн евро, сообщается далее.

Как отметил Европол, испанские следователи смогли выяснить, как часть похищенных средств оказалась вложенной в испанскую недвижимость. "Была идентифицирована группа лиц - все из них граждане России, практически не связанные с Испанией, а также ряд подставных компаний, не ведущих реальной экономической деятельности", - сообщили в Гааге.

Дело Сергея Магнитского

37-летний юрист фонда Hermitage Capital Management, основанного и возглавляемого британским бизнесменом Уильямом Браудером, скончался в 2009 году в следственном изоляторе в Москве. Сергей Магнитский находился там в связи с обвинениями российской прокуратуры в уклонении от налогов после того как обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов США. 

В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом - и на других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека. Вслед за США аналогичные "акты Магницкого" принял ряд других стран и ЕС.

Смотрите также:

Возможен ли "акт Магнитского" в Германии?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путин, Ролдугин и "русская прачечная" - громкое журналистское расследование (05.03.2019)

Путин, Ролдугин и "русская прачечная" - громкое журналистское расследование (05.03.2019)

Опубликовано новое международное расследование об отмывании денег из России через инвестбанк "Тройка Диалог". К схеме может быть причастен друг президента Путина - виолончелист Сергей Ролдугин.
Политика5 марта 2019 г.03:57 мин.
external

Как враг Путина номер один лоббирует Акт Магнитского в Германии. DW Новости (17.05.2019)

Как враг Путина номер один лоббирует Акт Магнитского в Германии. DW Новости (17.05.2019)

США расширили так называемый "список Магнитского". В тот же день в Берлин прилетел американский финансиcт Билл Браудер, который лоббирует в Германии принятие похожего закона на "закон Магнитского". Тот самый Браудер, на компанию которого работал Сергей Магнитский и который впоследствии написал книгу: "Красное уведомление. Как я стал врагом Путина номер один".
Политика17 мая 2019 г.13:28 мин.

Заявление Европола

Дело Магнитского
www.europol.europa.eu
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Европарламент в Страсбурге

В Европарламенте вручили премию Сахарова украинскому народу

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Техник в калифорнийской лаборатории Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) (фото из архива)

Термоядерный синтез: прорыв в энергообеспечении совершен?

Термоядерный синтез: прорыв в энергообеспечении совершен?

Технологии18 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Молчание Путина. Трибунал по преступлениям в Украине. Чистки в Европарламенте. DW Новости Шоу

Молчание Путина. Трибунал по преступлениям в Украине. Чистки в Европарламенте. DW Новости Шоу

Политика21 ч. назад60:41 мин.
Открытие фестиваля белорусского авторского кино в Украине

Как в Украине прошел фестиваль белорусского авторского кино

Как в Украине прошел фестиваль белорусского авторского кино

Общество11 ч. назад
Рука с банкнотами евро на фоне тележки с продуктами из супермаркета

Кто в Германии наживается на высокой инфляции

Кто в Германии наживается на высокой инфляции

Экономика и бизнес19 ч. назад
Штаб-квартира Международного инвестиционного банка в Будапеште

Венгрия поддерживает российский шпионаж в Евросоюзе?

Венгрия поддерживает российский шпионаж в Евросоюзе?

Политика22 ч. назад
Скриншот странички в соцсети "Вконтакте" "Русского дома" в Гомеле

Русские дома в Беларуси: в чем проблема?

Русские дома в Беларуси: в чем проблема?

Общество13 декабря 2022 г.
На главную страницу