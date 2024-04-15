На границе Польши и Беларуси растет число нелегалов

Всего в апреле нелегально перейти границу Польши со стороны Беларуси пытались 3200 раз, а с начала 2024 года – 6500, отмечают в Пограничной службе Польши.

За последние две недели выросло число попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщила Пограничная служба Польши. Только за минувшие выходные было зафиксировано 669 таких попыток, уточнили в ведомстве.

Всего в апреле нелегально перейти границу Польши со стороны Беларуси пытались 3200 раз, а с начала 2024 года – 6500, подчеркнула пресс-секретарь погранслужбы Польши в беседе с польским агентством печати PAP. Она уточнила, что несанкционированным пересечением границы считаются случаи, когда мигранты пересекли забор или пограничную реку, после чего были встречены пограничниками на польской территории. Под "попытку нелегального пересечения границы" попадает также непосредственное пребывание иностранцев у разграничительного забора, поскольку он находится на польской территории.

Кризис на польско-белорусской границе

После обострения ситуации на польско-белорусской границе в 2021 году, когда тысячи мигрантов пытались нелегально попасть на территорию Евросоюза, Польша установила на своей стороне границы с Беларусью забор высотой 5,5 метра и систему электронного наблюдения. Тогда страны ЕС обвинили Александра Лукашенко в организованной доставке мигрантов из кризисных регионов к европейской границе с целью оказания давления на Запад.