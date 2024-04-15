  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаПольша

На границе Польши и Беларуси растет число нелегалов

Ася Миллер
15 апреля 2024 г.

Всего в апреле нелегально перейти границу Польши со стороны Беларуси пытались 3200 раз, а с начала 2024 года – 6500, отмечают в Пограничной службе Польши.

https://p.dw.com/p/4eoP6
Польские полицейские патрулируют территорию у границы с Беларусью
Польские полицейские патрулируют территорию у границы с БеларусьюФото: Matthias Schrader/AP/picture alliance

За последние две недели выросло число попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщила Пограничная служба Польши. Только за минувшие выходные было зафиксировано 669 таких попыток, уточнили в ведомстве.

Всего в апреле нелегально перейти границу Польши со стороны Беларуси пытались 3200 раз, а с начала 2024 года – 6500, подчеркнула пресс-секретарь погранслужбы Польши в беседе с польским агентством печати PAP. Она уточнила, что несанкционированным пересечением границы считаются случаи, когда мигранты пересекли забор или пограничную реку, после чего были встречены пограничниками на польской территории. Под "попытку нелегального пересечения границы" попадает также непосредственное пребывание иностранцев у разграничительного забора, поскольку он находится на польской территории.

Кризис на польско-белорусской границе

После обострения ситуации на польско-белорусской границе в 2021 году, когда тысячи мигрантов пытались нелегально попасть на территорию Евросоюза, Польша установила на своей стороне границы с Беларусью забор высотой 5,5 метра и систему электронного наблюдения. Тогда страны ЕС обвинили Александра Лукашенко в организованной доставке мигрантов из кризисных регионов к европейской границе с целью оказания давления на Запад.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Контроль на границе Польши и Германии

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

Как нелегальные мигранты из Ирака и Сирии попадают в Минск, что происходит на границе Польши и Беларуси, и как нелегалы добираются до Германии - смотрите в нашей фотогалерее.
Общество9 ноября 2021 г.11 фото
external

Польша усиливает военное присутствие на границе с Беларусью

Польша усиливает военное присутствие на границе с Беларусью

В Варшаве 15 августа отметили День Вооруженных сил Польши. Крупнейший с момента окончания холодной войны военный парад в стране прошел на фоне усиления польско-белорусской границы. Ранее Польша заявила о переброске к границе с Беларусью 10 тысяч своих военнослужащих.
Политика22 августа 2023 г.02:34 мин.
Grenzschließung und Transport zwischen Belarus und Polen

Погранпереход "Брест" - последняя возможность пересечь белорусско-польскую границу

Погранпереход "Брест" - последняя возможность пересечь белорусско-польскую границу

С 10 февраля пересечь белорусско-польскую границу на автомобиле или автобусе можно лишь в одном месте - через пункт пропуска "Брест". Репортаж DW с последнего из действующих погранпереходов.
Конфликты13 февраля 2023 г.
Показать еще