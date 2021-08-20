 На Гаити жертвам землетрясения помогут спасатели из Германии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.08.2021

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Мир

На Гаити жертвам землетрясения помогут спасатели из Германии

В районы бедствия направляются врачи, санитары и специалисты по уходу из двух немецких организаций. В результате землетрясения на Гаити погибли почти 2200 человек.

Пострадавшие в результате стихийного бедствия на Гаити

Пострадавшие в результате стихийного бедствия на Гаити

На Гаити, спустя несколько дней после катастрофического землетрясения, вылетели из Германии спасатели из двух немецких гуманитарных организаций - Isar Germany и Bundesverband Rettungshunde (BRH). В составе спасательной бригады - 33 врача, санитара и специалиста по уходу. Они будут оказывать помощь пострадавшим на местах в координации с министерством здравоохранения в Порт-О-Пренсе, сообщила Isar Germany вечером в четверг, 19 августа. 

"Бригада Isar Germany и BRH имеет большой опыт работы, полученный в результате участия в других спасательных миссиях, и поможет облегчить страдания людей в регионе", - говорится в сообщении. Спецборт из Германии также доставит на Гаити 11 тонн оборудования, в том числе медикаменты, палатки, носилки и устройства для очистки воды. В районе кризиса сейчас ощущается резкая нехватка медицинской помощи, воды и продовольствия.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в юго-западной части Гаити. Погибли около 2200 человек, сотни числятся пропавшими без вести, еще более 12 тысяч получили травмы. Подземный толчок разрушил или повредил десятки тысяч строений, включая больницы, школы, церкви и госучреждения. И без того тяжелую ситуацию осложнили проливные дожди из-за тропической бури Grace. По оценкам, в безотлагательной гуманитарной помощи на Гаити нуждаются около 600 тысяч человек.

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    Тяжелые обломки бетонных и каменных стен удаляют с места разбора завалов совместными усилиями. Мужчины и женщины образуют живые цепочки, чтобы облегчить работу спасателей. Люди трудятся, не жалея своих сил.

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    Автор: Марко Лангер, Илья Коваль


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