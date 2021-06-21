 На фоне учений Sea Breeze Россия провела маневры ВВС в Крыму | Новости из Германии о России | DW | 29.06.2021

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Россия

На фоне учений Sea Breeze Россия провела маневры ВВС в Крыму

В проверке боевой авиации и ПВО, устроенной Россией в аннексированном Крыму, было задействовано около 20 самолетов и вертолетов, а также дивизионы комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь".

Вертолет Ми-8, фото из архива

Вертолет Ми-8, фото из архива

На фоне ежегодных международных военных учений Sea Breeze, стартовавших 28 июня на черноморском побережье Украины, Россия во вторник, 29 июня, провела в аннексированном ею Крыму учебную проверку боевой авиации и средств ПВО.

Всего в проверке были задействованы примерно 20 самолетов и вертолетов, в том числе самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-8 и Ка-27, а также дивизионы комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

Днем ранее Национальный центр управления обороной РФ указывал, что российские военные следят в Черном море за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze-2021. В этих учениях задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5000 военнослужащих из 17 стран НАТО, а также государств-партнеров альянса. В общей сложности в маневрах участвуют представители 32 стран.

Инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море

Наряду с другими военными кораблями в Sea Breeze принимает участие британский эсминец Defender. 23 июня Минобороны России заявило, что этот корабль пересек границу РФ в районе мыса Фиолент. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений открыл предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца, указали в министерстве.

В ответ британское оборонное ведомство и канцелярия правительства в Лондоне заявили, что эсминец совершал мирный поход, не нарушал российской границы и обстрелу не подвергался.

27 июня британская медиакомпания ВВС со ссылкой на конфиденциальные документы министерства обороны Соединенного Королевства, найденные на автобусной остановке в графстве Кент, сообщила, что британские военные намеренно отправили эсминец Defender к побережью аннексированного Россией Крыма, чтобы продемонстрировать поддержку территориальной целостности Украины, несмотря на возможные риски.

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    Автор: Александра Елкина


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