 Британский эксперт: действия эсминца в Черном море не были провокацией | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 24.06.2021

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Европа

Британский эксперт: действия эсминца в Черном море не были провокацией

Приведет ли инцидент с британским миноносцем Defender к новому витку конфронтации между Западом и РФ, и связано ли это с предстоящими учениями Sea Breeze в Черном море? Мнение Деборы Сандерс.

Британский эсминец Defender

Британский эсминец Defender

23 июня Минобороны РФ сообщило, что российские военные в Черном море открыли предупредительный огонь по курсу британского эскадренного миноносца Defender. По версии российского оборонного ведомства, корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе крымского мыса Фиолент на 3 км.

Британское оборонное ведомство, в свою очередь, утверждает, что "никаких выстрелов по Defender не было", а корабль королевских ВМС "совершал мирный проход в украинских территориальных водах в соответствии с международным правом". Великобритания не признает суверенитет РФ над Крымом и считает воды в районе полуострова территорией Украины.

Как можно оценивать инцидент в Черном море, и повлияет ли он на ситуацию с безопасностью в регионе? Эти вопросы DW обсудила с экспертом по военно-морской проблематике в Черном море, доцентом Королевского колледжа в Лондоне Деборой Сандерс.

DW: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия британского эсминца в Черном море "сознательной и подготовленной провокацией". Согласны ли вы с таким утверждением?

Дебора Сандерс: Это не было попыткой спровоцировать Россию. Есть четкие доказательства того, что Defender действовал в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно этому документу, иностранные суда пользуются правом свободного прохода через территориальное море прибрежных государств: это полоса шириной 12 морских миль (примерно 22 км. - Ред.). Это был самый быстрый путь из Одессы в Грузию (Defender осуществлял транзит в Грузию из Одессы, которая на сегодняшний день является главной базой ВМС Украины. - Ред.).

Свобода навигации является важным приоритетом для всех государств, включая Великобританию. Поэтому инцидент в Черном море можно назвать непреднамеренным побочным эффектом британской приверженности этой свободе и ее осуществления.

- Как вы объясняете реакцию России на проход британского эсминца возле берегов Крыма?

- Российская пропаганда использовала этот инцидент, чтобы показать, что Великобритания ведет себя агрессивно и провокационно. Такие действия российской стороны можно объяснить рядом причин - не в последнюю очередь тем, что отношения РФ и Великобритании находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны.

Великобритания также решительно поддерживает украинское правительство - как в дипломатическом, так и военном отношении. Это вызывает недовольство россиян, однако нужно помнить, что Украина является партнером НАТО.

В рамках учебно-тренировочной операции ORBITAL Великобритания осуществляет подготовку украинских военнослужащих. А на днях Лондон заключил с Киевом соглашение о строительстве двух баз для украинских ВМС. Кроме того, Великобритания передаст Украине два минных тральщика.

- На ваш взгляд, есть ли связь между инцидентом с британским эсминцем и международными военными учениями Sea Breeze 2021, которые начнутся 28 июняв Черном море и которые Россия призывает отменить?

- УченияSea Breeze должны стать демонстрацией поддержки Украины со стороны международного сообщества и усилий НАТО, направленных на развитие украинских ВМС. Однако демонстративная поддержка Украины и учения, способствующие развитию ее военно-морского флота, рассматривается российской стороной как угроза господству РФ на Черном море.

- Могут лиинцидент с британским эсминцем и маневры Sea Breeze привести к усилению конфронтации между Западом и Россией?

- Военно-морские учения и осуществление свободы навигации, как в данном случае произошло с Великобританией, всегда рискуют привести к обострению ситуации. Я считаю, что этого нужно пытаться избежать с помощью дипломатических, политических контактов. Однако на фоне напряженных отношений между Великобританией и Россией сейчас это сделать проблематично.

На мой взгляд, тот факт, что учения в Черном море могут потенциально привести к недоразумениям и просчетам, не является легитимной причиной для их отмены. Маневры играют важную роль в развитии военного потенциала партнеров НАТО в Черном море, а также являются четким сигналом о том, что двери НАТО для них остаются открытыми.

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    Автор: Александра Елкина


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