 Выборы президента Беларуси сопровождаются задержаниями | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 09.08.2020

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Беларусь

Выборы президента Беларуси сопровождаются задержаниями

За последние сутки задержаны несколько сотрудников штаба основной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской, о задержаниях сообщают также из Гомельской области.

Задержания в Минске вечером 8 августа

Задержания в Минске вечером 8 августа

Голосование на президентских выборах в Беларуси сопровождается задержаниями оппозиционных активистов. На протяжении последних суток задержаны несколько сотрудников штаба Светланы Тихановской, сообщила в воскресенье, 9 августа, ее пресс-секретарь Анна Красулина изданию Tut.by.

По ее словам, к утру дня голосования задержаны начальник штаба Мария Мороз, доверенные лица Тихановской Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Юрий Власов, Андрей Смоленчук. При этом Смоленчук получил 15 суток ареста. Соратник Тихановской в Гродно Дмитрий Тит не выходит на связь, а Павел Мельковский в Гродно осужден на 5 суток, при этом изъят его автомобиль со 100 тысячами листовок, сообщила далее Красулина. Задержанного члена штаба Антона Сташевского доставили в Следственный комитет. Информации о том, что происходит с остальными задержанными, у штаба нет, добавила Красулина.

Задержания в Гомельской области

Задержания происходят и в Гомельской области, сообщила DW активистка, cторонница бывшего кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича Елена Давыдова. По ее словам, она проводила со сторонниками Тихановской согласованные митинги в городах Гомельской области. "Из восьми человек на свободе осталась только я. Двое успели скрыться, пятерых арестовали, из них трое - доверенные лица Светланы Тихановской", - рассказала она.

По словам Давыдовой, в день выборов с 7 утра около ее дома дежурят пять силовиков, обещающих взломать дверь. "Всех независимых наблюдателей выгоняют с избирательных участков, составляют протоколы. На них комиссия лжесвидетельствует, обвиняя в хулиганстве. Листки для голосования тем, кто с белой лентой на запястье, выдают с пометкой ручкой или не подписанным членами комиссии, чтобы потом признать его недействительным", - заявила Елена Давыдова.

Основной день голосования в Беларуси

Основное голосование на президентских выборах в Беларуси проходит до 20 часов на 5767 участках в стране и за рубежом. По официальным данным, за четыре дня досрочного голосования уже отдали голоса 41,7 процента избирателей. Независимые наблюдатели считают этот показатель завышенным.

Избирательная кампания сопровождалась массовыми протестами сторонников оппозиции. Основное внимание в ее ходе было приковано к оппозиционному кандидату Светлане Тихановской, которая называет себя символом перемен в Беларуси. В поддержку жены арестованного блогера Сергея Тихановского проходили многотысячные митинги по всей республике, ее поддержали и оппозиционные кандидаты, которых ЦИК отказался регистрировать. Вечером накануне выборов Тихановская покинула квартиру в целях безопасности.

Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, ЦИК страны зарегистрировал для участия в выборах экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня. Выборы проходят без участия международных наблюдателей.

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    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

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    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

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    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

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    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


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