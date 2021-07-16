После наводнения. На что пошли в Германии ради "Золота Рейна" (фото)

Герольштайн • "Райнгольд" - это слово заставляет биться чаще не только сердца любителей оперы, но и фанатов железнодорожной романтики, ведь "Золото Рейна" - это не только часть вагнеровского цикла "Кольцо нибелунга" - "Das Rheingold", но и легендарный пассажирский поезд класса "люкс" - "Rheingold", не менее знаменитый, чем "Красная стрела" в России или "Восточный экспресс"… в романе Агаты Кристи.
История поездов "Райнгольд" берет свое начало в конце 1920-х годов. Составленные из специально сконструированных пульмановских вагонов, до начала Второй мировой войны они курсировали между Нидерландами и Швейцарией (некоторое время - до Милана в Италии). Часть маршрута проходила по территории Германии вдоль Рейна - по местам, где происходят события средневековой эпической поэмы "Песнь о Нибелунгах", и на дне которого, если верить легенде, до сих пор где-то лежит клад - то самое золото, которое коварный Хаген утопил в этой реке.
Тот самый "Райнгольд". Фотографии
Поезд "Райнгольд" в Обервезеле на Среднем Рейне в 1960-х годах
Первый рейс нового "Золота Рейна" между Амстердамом и Базелем в мае 1962 года
Один из вагонов первого класса состава "Райнгольд"
Рекламная фотография поезда "Райнгольд" 1977 года
В панорамном вагоне - Ангела Меркель. Специальный рейс во время предвыборной кампании 2009 года
Вагон-ресторан в поезде "Райнгольд"
После войны Германская федеральная железная дорога (Deutsche Bundesbahn) запустила свой новый "Райнгольд". В 1951-1962 годах на этом маршруте использовались стандартные вагоны трех классов, но затем были разработаны специальные кондиционированные - только первого класса, включая двухэтажный панорамный вагон, из которого можно было очень хорошо любоваться, например, живописными ландшафтами и романтическими замками Среднего Рейна.
"Золото Рейна" - роскошь и скорость
В общей сложности было заказано пять таких составов класса "люкс" - тем самым было положено начало возрождению железнодорожной легенды. Для эксплуатации новому "Золоту Рейна" потребовалось специальное техническое исключение, так как скорость пассажирских поездов на трассах Федеративной Республики времен развитого экономического чуда была ограничена 140 километрами в час. Машинисты "Райнгольда" имели право разгоняться до 160-ти!
Из расписания движения Deutsche Bahn эти поезда исчезли в 1987 году. Некоторые вагоны были модернизированы и переделаны для эксплуатации в составах EuroCity и Intercity. Некоторые стали музейными экспонатами или начали использоваться для специальных туристических рейсов. Именно они изображены на фотографиях агентства dpa, сделанных в прошлые январские выходные.
"Райнгольд" - музейный поезд для романтиков
Поездки в вагонах "Райнгольд" в Германии сейчас предлагает туристическая фирма AKE Eisenbahntouristik, владеющая пятью такими историческими составами. В результате разрушительного наводнения, случившегося в регионе Айфель летом прошлого года, эти поезда оказались в ловушке - были отрезаны от железнодорожной сети Deutsche Bahn на стоянке в городе Герольштайн.
Стихийное бедствие привело тогда к остановке движения по Айфельской трассе (Eifelbahn) между Триром и Кельном - были разрушены мосты, размыты участки полотна, нарушены системы коммуникации. Восстановительные работы ведутся до сих пор, но еще далеки от завершения.
Остановка во время перегона вагонов "Райнгольд" в Айфеле
Необычное событие не могло не привлечь к себе внимание
После наводнения в Айфеле
Чтобы вызволить исторические составы из ловушки - ведь уже на подходе весна и начало нового сезона, было решено использовать старую железнодорожную ветку - так называемую Поперечную айфельскую трассу (Eifelquerbahn), выведенную из эксплуатации десять лет назад. Трасса за эти годы уже успела местами зарасти, так что пришлось полотно расчистить, вырубить кусты и молодые деревья вдоль дороги, проверить состояние рельсов, мостов и провести другие работы для временной реактивации участка.
Ветка, проходящая по горному региону, к тому же изобилует подъемами и спусками, так что осуществлять перегон в Кайзерзеш, где начинается ближайшая действующая дорога, пришлось осторожно и медленно, за раз - лишь по несколько вагонов. Необычная акция, конечно же, привлекла интерес любителей железнодорожной истории и просто зевак.
В ближайшие дни вслед за вызволением из Герольштайна "Золота Рейна" Deutsche Bahn перегонит по этому маршруту пять своих дизельных локомотивов, которые также вынужденно простояли в Герольштайне целых полгода. Реактивировать старую трассу на постоянной основе пока не собираются, но власти сейчас рассматривают обращения местных жителей по этому поводу. Такого рода требования в Германии сейчас звучат достаточно регулярно и в самых разных регионах. В ходе борьбы с изменением земного климата немцам предлагают более активно пользоваться общественным транспортом - и возвращение в эксплуатацию многочисленных железнодорожных веток, от которых концерн Deutsche Bahn отказался из-за нерентабельности, все чаще возвращается на повестку.
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Вормс - город нибелунгов
Где это золото?
Чтобы прослушать все "Кольцо нибелунга", то есть цикл из четырех опер, созданных Рихардом Вагнером на основе "Песни о Нибелунгах", мифологии и саг, нужно около 16 часов. Для осмотра города Вормса, в котором происходят основные его события с участием Зигфрида, Кримхильды, Брунгильды и Хагена, на фотографии как раз погружающего сокровище нибелунгов в Рейн, потребуется меньше времени...
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Вормс - город нибелунгов
Кровь дракона
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Вормс - город нибелунгов
Гордость и смерть
Через много лет Зигфрид, муж Кримхильды, был убит Хагеном, когда наклонился испить воды во время охоты. Он вероломно поразил его копьем в то самое место на спине. Хаген, вассал бургундского короля Гунтера, отомстил Зигфриду за слезы своей королевы Брюнхильды после ссоры двух королев около входа в Вормсский собор, когда тайное стало явным - то, что первым Брюнхильдой овладел не Гунтер, а Зигфрид…
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Вормс - город нибелунгов
Любовь и ненависть
Как известно из эпоса, Зигфрид под покровом ночи и плаща-невидимки помог Гунтеру после неудавшейся брачной ночи завладеть непобедимой девой, в результате лишившейся своей магической силы и ставшей обычной женщиной. В память о тайной победе над Брюнхильдой Зигфрид взял ее кольцо и пояс, позже ставшие доказательствами в так называемом споре двух королев.
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Вормс - город нибелунгов
Знаменитые ступени
Брюнхильда считала Зигфрида, рыцаря родом из Ксантена, вассалом своего мужа - бургундского короля Гунтера, чего не могла стерпеть Кримхильда, заявившая Брюнхильде, что она сама - такая же королева. Спор обострился около этого входа в собор - за право вступить в него первой. Кримхильда соперницу не пропустила, а позже в подтверждение своих слов предъявила кольцо и пояс.
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Вормс - город нибелунгов
Романский собор
Древний Вормсский собор, наряду с храмами в Шпайере и Майнце входящий в число важнейших памятников романской архитектуры в Германии, ежегодно оказывается в центре театрального Фестиваля Нибелунгов (Nibelungenfestspiele Worms), проходящего перед ним на сцене под открытым небом.
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Вормс - город нибелунгов
Зигфрид под открытым небом
Фестиваль Нибелунгов впервые прошел в Вормсе в 1937 году. До 1939 года в программе значились спектакли, поставленные по драме Фридриха Геббеля "Нибелунги". Попытки возобновить его в первые десятилетия после Второй мировой войны длительного успеха не имели. Нынешний фестиваль ведет свою историю с 2002 года. Один из спектаклей первых лет - "Женщины Зигфрида", поставленный Дитером Веделем.
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Вормс - город нибелунгов
Историческое место
Сейчас Фестиваль Нибелунгов проходит в городе каждое лето в июле или августе. В этой сцене из спектакля 2006 года Зигфрид борется с саксонцами. С момента возобновления фестиваля его спектакли перед исторической кулисой - Вормсским сбором - увидело более 230 тысяч посетителей и миллионы телезрителей.
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Вормс - город нибелунгов
В соборе
Вормсский собор, которому мы посвятим отдельный более подробный фоторепортаж, был не только местом ссоры двух королев, но и некоторых других сцен героического эпоса. На этом рисунке работы швейцарского и английского художника Иоганна Генриха Фюссли 1805 года Кримхильда около тела Зигфрида обвиняет Хагена и Гунтера в его убийстве.
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Вормс - город нибелунгов
"Я не могу иначе"
На площади между храмом и ратушей установлен фонтан Зигфрида. Не отходя далеко от собора, отметим, что Вормс, провинциальный ныне городок, когда-то был местом важных исторических событий. Его сделал своей зимний резиденцией Карл Великий. Здесь был заключен Вормсский конкордат. Мартин Лютер произнес на рейхстаге свои знаменитые слова: "На том стою. Я не могу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь".
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Вормс - город нибелунгов
Смычок и меч
Помимо основных действующих лиц важную роль в "Песне о Нибелунгах" играет рыцарь и музыкант-шпильман Фолькер из Альцая, ныне приветствующий туристов с фасада ратуши. В бою смычком своей скрипки он мог орудовать не хуже, чем мечом.
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Вормс - город нибелунгов
Стиль нибелунгов
Художественные граффити в Вормсе тоже напоминают об эпосе. На стене этого дома дракон, охраняющий золото Рейна, изображен на фоне монументальной "Башни Нибелунгов". Ее возвели перед въездом на мост через реку в 1897-1900 годах по проекту вормсского зодчего Карла Хофмана, создавшего местный архитектурный стиль нибелунгов - смесь неороманского стиля и модерна.
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Вормс - город нибелунгов
Башня на Рейне
Так эта 53-метровая башня выглядит на самом деле. Путь через мост на 444-м рейнском километре, который она символически охраняет, лежит в Дармштадт и Франкфурт-на-Майне. Внешне башня напоминает бывшие Майнцские ворота средневековой городской стены. В 1899 году главный архитектор города Карл Хофман получил орден Святого Станислава из рук посетившего Вормс Николая II.
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Вормс - город нибелунгов
Вокзал и эпос
Вормсский вокзал, в Княжеском павильоне которого принимали русского царя и многих других коронованных особ, приезжавших в эти исторические места, также возведен в стиле нибелунгов. Один из его порталов украшают резные изображения битв, описанных в средневековом эпосе. В этом же стиле в городе также были построены водонапорная башня, лазарет, портовое управление и еще несколько зданий.
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Вормс - город нибелунгов
Мегалит на погребальном холме
В начале XIII века об эпосе стали постепенно забывать. В конце XV века император Максимилиан, женатый на бургундской принцессе, распорядился записать песню для потомков. В свою очередь, его отец Фридрих III предпринял попытку отыскать останки легендарного драконоборца, выделив деньги на двести землекопов. Символическую "Могилу Зигфрида" с многотонным мегалитом открыли в Вормсе в 2003 году.
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Вормс - город нибелунгов
Перед музеем
"Могила Зигфрида" находится около Музея Нибелунгов под присмотром этой хранительницы. Слева от нее в стене проделан небольшой низкий ход, которым в средние века пользовались рыбаки, возвращавшиеся с уловом, чтобы не было необходимости открывать для них большие ворота. По всей видимости, через него прошел в город Мартин Лютер, прибывший на рейхстаг.
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Вормс - город нибелунгов
По следам Лютера
Вероятно, через этот ход в стене в 1521 году прошел в город Мартин Лютер. Мы последуем его примеру, направляясь в музей. Кстати, Мартину Лютеру и Реформации в городе посвящен большой монумент, около которого мы еще побываем, но в другом репортаже из Вормса.
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Вормс - город нибелунгов
Старая стена
Музей Нибелунгов, открытый в 2001 году, расположен в двух башнях XII века и современной пристройке. Из одной в другую с внутренней стороны стены ведет боевой ход, где около бойниц установлены репродукции панорам Вормса разных столетий. Осматривать музей следует обязательно с аудиогидом, чтобы получить как можно больше впечатлений от увлекательной интерактивной экспозиции.
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Вормс - город нибелунгов
Все о нибелунгах
В первой башне рассказывается о возникновении эпоса, историческом контексте, а также его превращении в легенду общегерманского значения - национальный миф. На гигантском веретене истории здесь находится более тысячи светящихся изображений. Во второй башне слово берет рассказчик легенды, а также говорится о повседневной и культурной жизни Средневековья, нашедших свое отражение в эпосе.
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Вормс - город нибелунгов
P.S.
Много воды утекло в Рейне со времен, когда Хаген в тайном месте погрузил в него загадочное сокровище - сто телег, наполненных золотом и драгоценностями. Много поколений пыталось его найти. Впрочем, на самом деле, заново его обнаружили еще в 1755 году, когда была найдена рукопись забытого эпоса - настоящий клад нибелунгов.
Автор: Максим Нелюбин