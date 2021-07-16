После наводнения. На что пошли в Германии ради "Золота Рейна" (фото)

Герольштайн • "Райнгольд" - это слово заставляет биться чаще не только сердца любителей оперы, но и фанатов железнодорожной романтики, ведь "Золото Рейна" - это не только часть вагнеровского цикла "Кольцо нибелунга" - "Das Rheingold", но и легендарный пассажирский поезд класса "люкс" - "Rheingold", не менее знаменитый, чем "Красная стрела" в России или "Восточный экспресс"… в романе Агаты Кристи.

История поездов "Райнгольд" берет свое начало в конце 1920-х годов. Составленные из специально сконструированных пульмановских вагонов, до начала Второй мировой войны они курсировали между Нидерландами и Швейцарией (некоторое время - до Милана в Италии). Часть маршрута проходила по территории Германии вдоль Рейна - по местам, где происходят события средневековой эпической поэмы "Песнь о Нибелунгах", и на дне которого, если верить легенде, до сих пор где-то лежит клад - то самое золото, которое коварный Хаген утопил в этой реке.

Тот самый "Райнгольд". Фотографии

Поезд "Райнгольд" в Обервезеле на Среднем Рейне в 1960-х годах

Первый рейс нового "Золота Рейна" между Амстердамом и Базелем в мае 1962 года

Один из вагонов первого класса состава "Райнгольд"

Рекламная фотография поезда "Райнгольд" 1977 года

В панорамном вагоне - Ангела Меркель. Специальный рейс во время предвыборной кампании 2009 года

Вагон-ресторан в поезде "Райнгольд"

После войны Германская федеральная железная дорога (Deutsche Bundesbahn) запустила свой новый "Райнгольд". В 1951-1962 годах на этом маршруте использовались стандартные вагоны трех классов, но затем были разработаны специальные кондиционированные - только первого класса, включая двухэтажный панорамный вагон, из которого можно было очень хорошо любоваться, например, живописными ландшафтами и романтическими замками Среднего Рейна.

"Золото Рейна" - роскошь и скорость

В общей сложности было заказано пять таких составов класса "люкс" - тем самым было положено начало возрождению железнодорожной легенды. Для эксплуатации новому "Золоту Рейна" потребовалось специальное техническое исключение, так как скорость пассажирских поездов на трассах Федеративной Республики времен развитого экономического чуда была ограничена 140 километрами в час. Машинисты "Райнгольда" имели право разгоняться до 160-ти!

Из расписания движения Deutsche Bahn эти поезда исчезли в 1987 году. Некоторые вагоны были модернизированы и переделаны для эксплуатации в составах EuroCity и Intercity. Некоторые стали музейными экспонатами или начали использоваться для специальных туристических рейсов. Именно они изображены на фотографиях агентства dpa, сделанных в прошлые январские выходные.

"Райнгольд" - музейный поезд для романтиков

Поездки в вагонах "Райнгольд" в Германии сейчас предлагает туристическая фирма AKE Eisenbahntouristik, владеющая пятью такими историческими составами. В результате разрушительного наводнения, случившегося в регионе Айфель летом прошлого года, эти поезда оказались в ловушке - были отрезаны от железнодорожной сети Deutsche Bahn на стоянке в городе Герольштайн.

Стихийное бедствие привело тогда к остановке движения по Айфельской трассе (Eifelbahn) между Триром и Кельном - были разрушены мосты, размыты участки полотна, нарушены системы коммуникации. Восстановительные работы ведутся до сих пор, но еще далеки от завершения.

Остановка во время перегона вагонов "Райнгольд" в Айфеле

Необычное событие не могло не привлечь к себе внимание

После наводнения в Айфеле

Чтобы вызволить исторические составы из ловушки - ведь уже на подходе весна и начало нового сезона, было решено использовать старую железнодорожную ветку - так называемую Поперечную айфельскую трассу (Eifelquerbahn), выведенную из эксплуатации десять лет назад. Трасса за эти годы уже успела местами зарасти, так что пришлось полотно расчистить, вырубить кусты и молодые деревья вдоль дороги, проверить состояние рельсов, мостов и провести другие работы для временной реактивации участка.

Ветка, проходящая по горному региону, к тому же изобилует подъемами и спусками, так что осуществлять перегон в Кайзерзеш, где начинается ближайшая действующая дорога, пришлось осторожно и медленно, за раз - лишь по несколько вагонов. Необычная акция, конечно же, привлекла интерес любителей железнодорожной истории и просто зевак.

В ближайшие дни вслед за вызволением из Герольштайна "Золота Рейна" Deutsche Bahn перегонит по этому маршруту пять своих дизельных локомотивов, которые также вынужденно простояли в Герольштайне целых полгода. Реактивировать старую трассу на постоянной основе пока не собираются, но власти сейчас рассматривают обращения местных жителей по этому поводу. Такого рода требования в Германии сейчас звучат достаточно регулярно и в самых разных регионах. В ходе борьбы с изменением земного климата немцам предлагают более активно пользоваться общественным транспортом - и возвращение в эксплуатацию многочисленных железнодорожных веток, от которых концерн Deutsche Bahn отказался из-за нерентабельности, все чаще возвращается на повестку.

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