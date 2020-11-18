Мышиный цирк в пандемию: что делают Хайди и Прекрасная Ангела (фото)

Лейпциг • Мышиный цирк?! Есть такой в Германии, один-единственный! Причем существует он уже почти 45 лет - в саксонском городе Лейпциге. Основатель, смотритель, директор, клоун и дрессировщик в одном лице - 69-летний Геральд Рупперт (Gerald Ruppert) начал свою необычную цирковую карьеру еще в ГДР. Пройти аттестацию и получить официальное удостоверение артиста было нелегко, так как родные братья Геральда Рупперта были лишены восточногерманского гражданства, и власти ГДР родственникам таких людей, мягко говоря, не благоволили.

Пока он боролся с гэдээровской культурной бюрократией, будущий владелец цирка работал истопником, заступая на смены в четыре утра. Также освоил профессию маляра и профессионального уборщика помещений. Однако после нескольких попыток пройти комиссию своего он все же добился - необходимые разрешения были выданы, а затем добился и успеха вместе со своими четырехлапыми артистками.

Мышиный цирк до и после падения Берлинской стены

Как рассказала газета Leipziger Volkszeitung по случаю празднования 65-летия Геральда Рупперта в 2015 году, во времена ГДР Мышиный цирк (Original Rupperts Mäusezirkus) давал до четырех десятков представлений ежемесячно - в детских садах, для бригад на заводах и фабриках, на праздниках в красные дни календаря и разных других мероприятиях, а также часто приглашался на телевидение.

После падения Берлинской стены и воссоединения Германии последовали регулярные турне по западным федеральным землям, поездки за границу, участие в разных популярных шоу и передачах на общегерманском ТВ.

В 2000 году Геральд Рупперт вместе с друзьями основал благотворительную организацию "Смех помогает лечить" (Lachen hilft heilen), сейчас она называется "Лейпцигские воскресные клоуны" (Leipziger Sonntagsclowns), которая стала первым обществом больничных клоунов в федеральной земле Саксония.

Мышиный цирк во время пандемии

Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны в нынешнем ноябре. Из-за пандемии коронавируса и локдауна запланированные выступления сейчас отменены. Чтобы артистки, среди них - Прекрасная Ангела (Schöne Angela) и Хайди (Heidi), не теряли форму, они сейчас разучивают новые номера. Репетиции проводятся каждый день.

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