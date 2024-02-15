МВД России объявило в розыск немецкого политика

В базу розыска МВД РФ внесен муниципальный политик из Франкфурта-на Майне Михаэль Рубин, который борется против пророссийских митингов и поддерживает политзаключенных в России, а также сотрудничает с Тихановской.

Наряду с премьер-министром Эстонии Каей Каллас и десятками других европейских политических деятелей российские власти объявили в розыск немецкого муниципального политика белорусского происхождения Михаэля Рубина (Michael Rubin). Его фамилия, дата рождения и фотография размещены в базе федерального розыска министерства внутренних дел РФ с пометкой "особо опасный разыскиваемый преступник", сообщил Рубин, который является членом Свободной демократической партии (СвДП), немецким СМИ в четверг, 15 февраля.

Никаких уведомлений Рубин не получал

По словам немецкого политика, причины его преследования в России ему не известны, так как официальных уведомлений о внесении в базу розыска МВД или возбуждении против него уголовного дела он не получал. Как отмечает газета Bild, за прошедшие годы Михаэль Рубин писал открытые письма в поддержку российских политических заключенных, проводил кампанию против пророссийских митингов во Франкфурте-на-Майне, устраивал акции в память об убитом российском политике Борисе Немцове, а также ведет кампанию против белорусского правителя Александра Лукашенко.

"Все это не является уголовным преступлением в демократической стране, где закон и порядок превалируют над личными амбициями диктатора", - заявил Рубин в интервью Bild. Он предположил, что преследование связано с его тесным сотрудничеством с офисом лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и инициировано по просьбе Минска. Одновременно Михаэль Рубин сообщил, что уже год состоит в Координационном совете белорусской оппозиции, а также является соучредителем народного посольства белорусов, которые признаны белорусскими властями "экстремистскими".

"Нас слышат в Минске и Москве"

В интервью агентству AFP Михаэль Рубин сообщил, что чувствует себя в Германии в безопасности и находится в контакте с правоохранительными органами. "Но в будущем я проявлять гораздо большую осторожность во время путешествий", - указал он. По словам 51-летнего политика, объявление в розыск он считает "своего рода признанием" своей деятельности. Это признак того, что "нас не упускают из виду и что меня, муниципального политика, слышат в Минске и Москве", отметил Рубин. "Все наши усилия не напрасны", - добавил он.

Немецкие СМИ обратили внимание на то, что в базе данных МВД РФ Рубин фигурирует как белорусский, а не немецкий политик. Он родился в Беларуси, но уже около 30 лет живет в Германии, из них 25 лет является гражданином ФРГ. На протяжении пяти лет он был членом местного совета СвДП во Франкфурте-на-Майне.

Между тем лидер СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) расценивает случившееся как попытку запугивания со стороны России. В посте в соцсети X он похвалил Рубина за приверженность "миру, свободе и верховенству закона". "Я выражаю солидарность с Михаэлем Рубиным", - добавил Линднер.

В базе розыска МВД РФ - более 100 европейских политиков и чиновников

Издание "Медиазона" 13 февраля сообщило, что обнаружило в базе розыска МВД РФ десятки западных политиков, в том числе премьер-министра Эстонии Каю Каллас, госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Причины их объявления в розыск МВД не указывает. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Это люди, которые ответственны за решения, которые фактически надругались над исторической памятью. И это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране".

По данным Радио Свобода, МВД России разыскивает не менее 160 европейских политиков и чиновников из-за сноса советских памятников. По состоянию на февраль нынешнего года в базе розыска МВД, которую опубликовала "Медиазона", числятся более 700 иностранцев, которых разыскивают из-за войны в Украине или по политическим делам. Всего в базе - почти 96 тысяч записей.

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