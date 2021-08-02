 МВД РФ обязало организаторов митингов давать полные финотчеты | Новости из Германии о России | DW | 02.08.2021

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Россия

МВД РФ обязало организаторов митингов давать полные финотчеты

Организаторы массовых акций должны подтверждать квитанцией каждое расходование денежных средств, говорится в приказе главы МВД России Владимира Колокольцева.

Митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Екатеринбурге, апрель 2021 года

Новые правила организации митингов могут создать сложности для оппозиции в России

В России организаторы митингов и шествий теперь обязаны в течение 45 дней после мероприятия сдать финансовый отчет о его проведении. О соответствующем приказе, утвержденном главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым, сообщает газета "Коммерсант" в понедельник, 2 августа.  

По данным издания, речь идет о заполнении таблицы из 27 пунктов на трех страницах. Указывать требуется не только личные данные и ИНН организатора акции, время и место ее проведения, но и финансовую информацию, а именно: сумму собранных средств и перечень расходов с указанием подрядчиков и оказанных ими услуг. Сообщать МВД необходимо о всех суммах отчислений как юридическим лицам, так и некоммерческим организациям, а также физлицам и самозанятым гражданам.

Каждое произведенное расходование денежных средств должно подтверждаться копией платежной квитанции, говорится в приказе.

Возможные трудности для организаторов митингов оппозиции

Положение о необходимости предоставлять МВД отчеты по публичным акциям с числом участников более 500 человек появилось в российском законодательстве в декабре 2020 года, однако формы и сроки подачи такой отчетности тогда утверждены не были.

Некоторые эксперты, имеющие опыт организации массовых мероприятий в России, опасаются, что обязанность составлять полную финансовую отчетность о них отпугнет компании, предоставляющие технику, в том числе звуковое оборудование, для проведения акций с оппозиционной повесткой.

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