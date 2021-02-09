 В Москве стали гораздо чаще арестовывать протестующих | Новости из Германии о России | DW | 01.03.2021

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Россия

В Москве стали гораздо чаще арестовывать протестующих

По данным издания "Проект", в январе-феврале в суды Москвы поступили 5716 дел против митингующих, что почти в шесть раз больше, чем после протестов весной 2017 года.

Задержание протестующих в Москве 2 февраля 2021 года

Задержание протестующих в Москве 2 февраля 2021 года

В январе и феврале 2021 года суды Москвы отправили под арест в связи с протестами в шесть раз больше человек, чем летом 2019 года. Это следует из расследования издания "Проект", опубликованного в понедельник, 1 марта. Согласно ему, с 23 января по 24 февраля доля арестов в приговорах по статьям, связанным с несанкционированными акциями, составила 33%. А с 27 июля по 27 августа 2019 года, когда прошла волна протестов за допуск на выборы независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, доля арестов в делах против активистов была равна 5%.

Журналисты также учли период с 26 марта по 26 апреля 2017 года, когда в России прошли протесты в связи с фильмом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Он вам не Димон" о Дмитрии Медведеве, занимавшем тогда пост премьер-министра. Тогда доля арестов составила 9%.

Если говорить об общем числе административных дел по обвинениям в участии в несанкционированных акциях или других связанных с ними действиями, то этот показатель в 2021 году также сильно вырос. Так, в январе-феврале в полицейских участках оказались 5716 митингующих, что более чем в два раза больше, чем в ходе протестов 2019 года и почти в шесть раз больше, чем в 2017 году (905).

Протесты в РФ в январе и феврале 2021 года

23 и 31 января в России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также в связи с выходом фильма-расследования основанного им ФБК "Дворец для Путина. История самой большой взятки". 2 февраля суд приговорил Навального к более чем 2 годам колонии по так называемому делу "Ив Роше". В тот же день по всей РФ вновь прошли массовые протесты.

В октябре 2017 года Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску, связанному с этим делом, присудил Навальному компенсацию в размере 80 тысяч евро, признав, что власти РФ нарушили в его отношении статьи Европейской конвенции о правах человека о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона.

Смотритетакже:

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  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

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    Хороводы вокруг хороводов

    Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.

  • Russland Proteste Nawalny | Sankt Petersburg

    Протесты в России 31 января: как это было

    Неприступная крепость

    Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


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