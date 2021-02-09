В Москве стали гораздо чаще арестовывать протестующих

В январе и феврале 2021 года суды Москвы отправили под арест в связи с протестами в шесть раз больше человек, чем летом 2019 года. Это следует из расследования издания "Проект", опубликованного в понедельник, 1 марта. Согласно ему, с 23 января по 24 февраля доля арестов в приговорах по статьям, связанным с несанкционированными акциями, составила 33%. А с 27 июля по 27 августа 2019 года, когда прошла волна протестов за допуск на выборы независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, доля арестов в делах против активистов была равна 5%.

Журналисты также учли период с 26 марта по 26 апреля 2017 года, когда в России прошли протесты в связи с фильмом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Он вам не Димон" о Дмитрии Медведеве, занимавшем тогда пост премьер-министра. Тогда доля арестов составила 9%.

Если говорить об общем числе административных дел по обвинениям в участии в несанкционированных акциях или других связанных с ними действиями, то этот показатель в 2021 году также сильно вырос. Так, в январе-феврале в полицейских участках оказались 5716 митингующих, что более чем в два раза больше, чем в ходе протестов 2019 года и почти в шесть раз больше, чем в 2017 году (905).

Протесты в РФ в январе и феврале 2021 года

23 и 31 января в России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также в связи с выходом фильма-расследования основанного им ФБК "Дворец для Путина. История самой большой взятки". 2 февраля суд приговорил Навального к более чем 2 годам колонии по так называемому делу "Ив Роше". В тот же день по всей РФ вновь прошли массовые протесты.

В октябре 2017 года Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску, связанному с этим делом, присудил Навальному компенсацию в размере 80 тысяч евро, признав, что власти РФ нарушили в его отношении статьи Европейской конвенции о правах человека о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона.

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