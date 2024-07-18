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Музыканта из США приговорили в РФ к 13 годам колонии

Лиза Ламбрехт
18 июля 2024 г.

Американца Майкла Трэвиса Лика обвинили в РФ в "сбыте наркотиков в крупном размере". Лик - вокалист российской группы "Лови ночь" и продюсер нескольких музыкальных коллективов в РФ.

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Майкл Трэвис Лик и россиянка Вероника Грабанчук в Хамовническом суде
Майкл Трэвис Лик и россиянка Вероника Грабанчук в Хамовническом судеФото: Moscow City Court/REUTERS

Хамовнический районный суд Москвы приговорил гражданина США Майкла Трэвиса Лика к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в "сбыте наркотиков в крупном размере". Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в четверг, 18 июля.

Лик, которого российская прокуратура называет "бывшим десантником и музыкантом" из США, был арестован в июне 2023 года. Его обвинили в "организации сбыта наркотиков молодежи". Кадры его задержания, на которых видно, как вооруженные силовики врываются в квартиру музыканта, распространили тогда российские СМИ. На видеозаписи допроса Лик говорит: "У меня нет никакой вины. Я не могу поверить в то, в чем меня обвинили".

Майкл Трэвис Лик - вокалист российской группы "Лови ночь". Сообщается, что он также продюсировал несколько музыкальных коллективов в РФ, в том числе Louna, "Слот" и "Тараканы!". По информации CNN, Лик на протяжении многих лет живет в России.

Вместе с ним суд признал виновной знакомую музыканта Веронику Грабанчук. Ее приговорили к лишению свободы сроком на восемь лет в колонии общего режима.

Уголовные дела против американцев в России

За последние годы в России все чаще стали выдвигать уголовные обвинения против граждан США. Так, 18 июля, в день, когда был вынесен приговор Лику, также состоялось второе слушание по делу американского журналиста Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Корреспондент The Wall Street Journal был задержан в марте 2023 года. Его арестовали по решению Лефортовского суда Москвы по делу о "шпионаже". Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным в России по такому обвинению с момента окончания холодной войны.

Как утверждает ФСБ, журналист "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". И сам Гершкович, и WSJ эти обвинения отвергают, а Белый дом называл их "смехотворными". В России журналисту грозит до 20 лет тюрьмы.

17 июня издание WSJ написало, что Гершковича и еще одного американца, осужденного в России за шпионаж, - Пола Уилана - могут обменять на пару разоблаченных в Словении российских шпионов - супругов Артема и Анну Дульцевых. Им в Словении грозит за шпионаж восемь лет тюрьмы.

Кроме того, в декабре 2022 года США добились освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер. В России ее приговорили к девяти годам колонии за "контрабанду наркотиков", однако позже согласились обменять спортсменку на россиянина Виктора Бута, признанного в США виновным в торговле оружием.

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