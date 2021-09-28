 МУС не будет расследовать предполагаемые преступления военных США в Афганистане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.09.2021

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Мир

МУС не будет расследовать предполагаемые преступления военных США в Афганистане

Суд в Гааге не будет расследовать предполагаемые преступления военных США в Афганистане, заявил главный прокурор МУС Карим Хан. Решение резко раскритиковали правозащитные организации.

Здание Международного уголовного суда в Гааге

Здание Международного уголовного суда в Гааге

Международный уголовный суд в Гааге (МУС) не будет расследовать возможные преступления американских военных в Афганистане. Об этом в понедельник, 27 сентября, заявил новый главный прокурор МУС Карим Хан.

По его словам, расследование должно сосредоточиться на действиях боевиков радикального исламистского движения "Талибан" и террористической группировки "Исламское государство". Хан особо выделил "тяжесть, масштабы и продолжительный характер" преступлений, совершенных исламистами.

Возможные военные преступления США в Афганистане

Предшественница Карима Хана на посту главного прокурора МУС Фату Бенсуда с 2017 года добивалась официального расследования в отношении действий талибов, солдат афганской армии, а также американских военнослужащих в Афганистане. Она полагала, что имеются основания для расследования предполагаемых военных преступлений в период с 2003 по 2014 годы. В том числе - массовых расправ талибов над мирными жителями и пыток заключенных в тюрьмах афганских властей и ЦРУ.

В 2020 году апелляционная палата МУС разрешила провести расследование. Председательствующий судья Петр Хофманьский, отметил тогда, что проведенная Бенсудой предварительная проверка дает достаточные основания полагать, что в Афганистане были совершены военные преступления, расследование которых находится в компетенции МУС.

Однако теперь, по словам Хана, приход к власти талибов "коренным образом изменил" ситуацию на Гиндукуше и расследование должно быть начато заново. Но, поскольку у МУС ограниченные ресурсы, заметил Хан, нужно будет сосредоточиться на делах, которые с наибольшей вероятностью приведут к вынесению приговоров.

Правозащитники критикуют МУС за отказ расследовать действия военных США в Афганистане

Это решение приветствовала американская администрация. "Мы рады, что МУС сосредоточит свои ресурсы на самых серьезных обвинениях и злодеяниях", - заявила представитель Госдепа США Джалина Портер. Однако правозащитные организации резко раскритиковали отказ суда от расследования действий американских военных.

Атака беспилотников США в Кабуле в конце августа этого года, в результате которой были убиты десять ни в чем не повинных мирных жителей, демонстрирует, что МУС "должен пересмотреть это решение и привлечь США к ответственности", подчеркнула Самира Хамиди из правозащитной организации Amnesty International. Американский союз защиты гражданских свобод также призвал МУС отказаться от своего решения.

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    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


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