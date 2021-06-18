Муниципального депутата Кетеван Хараидзе отправили в СИЗО

Хамовнический районный суд Москвы постановил отправить в СИЗО муниципального депутата Тверского округа Кетеван Хараидзе, которая собиралась баллотироваться на выборах в Госдуму 19 сентября. Об этом в субботу, 19 июня, сообщила глава штаба Хараидзе - Екатерина Успенская.

Политик стала обвиняемой по части 4 статьи 159 УК РФ - о мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере.

Адвокат Евгения Григорьева уточнила, что Хараидзе объвила голодовку.

"Решили сделать обвиняемой, чтобы не отпускать"

Ночь депутат провела в изоляторе временного содержания главного управления (ГУ) МВД России по Москве, отметила Успенская. Сами следственные действия проходили в ГУ Следственного комитета по центральному округу столицы. Допросы и очные ставки закончились поздно ночью.

"Они решили сделать ее обвиняемой, чтобы не отпускать. Поскольку уже заканчивались 48 часов ее задержания", - полагает Успенская. По ее словам, команда Хараидзе собирала личные поручительства, чтобы ходатайствовать перед судом об избрании "хотя бы домашнего ареста".

Обыск продолжался несколько часов

В ночь на 18 июня Кетеван Хараидзе забрали на допрос в Следственный комитет. До этого на протяжении нескольких часов в квартире муниципального политика проходил обыск. У Хараидзе изъяли телефон, компьютер и две пятитысячные купюры из пальто. В разговоре с проживающей по соседству Варварой Горностаевой, депутат заявила, что не клала эту сумму денег в пальто.

Екатерина Успенская позднее уточнила, что Хараидзе обвиняют в лишении гражданина права на жилое помещение из-за того, что депутат, по утверждению следствия, препятствовала введению в эксплуатацию элитного жилого комплекса в Тверском районе. Сама Хараидзе говорила, что дом построили с нарушениями и без канализации.

В России задерживают возможных кандидатов на выборах в Госдуму

В России в последнее время прошла серия задержаний возможных кандидатов на выборах в Госдуму. Так, 1 июня был задержан оппозиционер Дмитрий Гудков, который был объявлен подозреваемым по уголовному делу о неуплате аренды и причинении ущерба департаменту городского имущества Москвы. Через два дня он был выпущен из СИЗО и затем покинул Россию из-за угрозы ареста. 7 июня оппозиционный политик объявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру от партии "Яблоко" на сентябрьских выборах, как планировал ранее.

Кроме того, 9 июня в Санкт-Петербурге по обвинению "в призывах к терроризму" задержали блогера Юрия Хованского. В ЛДПР заявили о связи задержания с кампанией по думским выборам. Наконец, 17 июня задержан депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о покушении на незаконный оборот наркотиков. Следствие утверждает, что в марте Резник незаконного приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма.

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