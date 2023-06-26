  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Мундепы РФ в эмиграции создают новую депутатскую организацию

Даниил Сотников
1 ч. назад

Более 50 мундепов покинувших Россию решили создать новую организацию для объединения противников войны из РФ.

https://p.dw.com/p/4T4ug
Российский загранпаспорт
Фото: picture alliance/dpa/TASS

Более 50 муниципальных депутатов из различных регионов России, которые были вынуждены покинуть страну, по итогам встречи в Бонне на западе Германии сообщили о принятом решении создать новую депутатскую организацию. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат заксобрания Санкт-Петербурга Ольга Галкина в понедельник, 26 июня.

Как говорится в заявлении депутатов, после начала полномасштабного вторжения России в Украину за границей вынужденно оказались более сотни бывших и действующих муниципальных депутатов со всей страны. "Наш политический опыт, понимание своих регионов и сохраняющаяся легитимность представляют собой уникальную комбинацию, на базе которой можно создать работоспособную структуру для эффективного решения вопросов, касающихся России и россиян", - говорится в принятом по итогам встречи заявлении.

"В качестве ключевых направлений деятельности объединения были, в том числе обозначены распространение объективной информации о положении дел в России, защита интересов россиян, взаимодействие с существующими российскими организациями мундепов и европейскими структурами", - написал бывший муниципальный депутат московского округа Останкинский Сергей Цукасов.

Смотрите также:

Куда мундепы бегут из России

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Президент России Владимир Путин

Московские мундепы попросили Путина уйти в отставку

Московские мундепы попросили Путина уйти в отставку

Депутаты московского МО "Ломоносовский" попросили Путина уйти в отставку. Они указывают, что его модель управления "безнадежно устарела" и препятствует развитию России.
Политика9 сентября 2022 г.
external

"Комфортно эмигрировать на Запад - это не позиция": депутат ХДС выступает за визовый бан для россиян

"Комфортно эмигрировать на Запад - это не позиция": депутат ХДС выступает за визовый бан для россиян

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призывает запретить выдачу виз россиянам и не предоставлять убежище гражданам России, уклоняющимся от мобилизации на войну против Украины. Он считает, что необходимо гражданское сопротивление Путину в России. Свои аргументы оппозиционный политик высказал в интервью DW.
Политика19 апреля 2023 г.05:02 мин.
external

Беспрецедентный разгон: как усиливают давление на критиков Кремля (15.03.2021)

Беспрецедентный разгон: как усиливают давление на критиков Кремля (15.03.2021)

В минувшую субботу полиция сорвала политический форум, на котором собрались десятки муниципальных депутатов. Более 190 человек были задержаны.
Политика15 марта 2021 г.04:18 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский во время одной из поездок на линию фронта

Зеленский вновь приехал на передовую в Донбассе

Конфликты19 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Плавучий СПГ-терминал в Вильгельмсхафене

Экономика Германии 2023: новые индустриальные проекты

Экономика Германии 2023: новые индустриальные проекты

Экономика и бизнес5 ч. назад10 фото
Карикатура - карикатурный правитель Беларуси Александр Лукашенко держит на руках съежившегося маленького президента России Владимира Путина и показывает рукой "стоп"

Лукашенко спас Путина от Пригожина: "батька" в обиду не даст

Лукашенко спас Путина от Пригожина: "батька" в обиду не даст

Политика6 ч. назад
Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону

Что пишут о мятеже Пригожина и роли Лукашенко СМИ стран ОДКБ

Что пишут о мятеже Пригожина и роли Лукашенко СМИ стран ОДКБ

Конфликты1 ч. назад
В экспозиции"Plastic World" в выставочном зале Schirn во Франкфурте-на-Майне собраны предметы искусства из пластика. На фото "Воздушный аквариум" Отто Пине

Зачем во Франкфурт привезли столько пластика

Зачем во Франкфурт привезли столько пластика

Искусство2 ч. назад
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам 24 июня 2023 года

Удар по имиджу Путина: немецкие СМИ о мятеже Пригожина

Удар по имиджу Путина: немецкие СМИ о мятеже Пригожина

Политика25 июня 2023 г.
Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, июнь 2023 года

Эр-Рияд ищет новых партнеров. РФ станет одним из них?

Эр-Рияд ищет новых партнеров. РФ станет одним из них?

Экономика и бизнес25 июня 2023 г.
На главную страницу