Мундепы РФ в эмиграции создают новую депутатскую организацию

Более 50 муниципальных депутатов из различных регионов России, которые были вынуждены покинуть страну, по итогам встречи в Бонне на западе Германии сообщили о принятом решении создать новую депутатскую организацию. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат заксобрания Санкт-Петербурга Ольга Галкина в понедельник, 26 июня.

Как говорится в заявлении депутатов, после начала полномасштабного вторжения России в Украину за границей вынужденно оказались более сотни бывших и действующих муниципальных депутатов со всей страны. "Наш политический опыт, понимание своих регионов и сохраняющаяся легитимность представляют собой уникальную комбинацию, на базе которой можно создать работоспособную структуру для эффективного решения вопросов, касающихся России и россиян", - говорится в принятом по итогам встречи заявлении.

"В качестве ключевых направлений деятельности объединения были, в том числе обозначены распространение объективной информации о положении дел в России, защита интересов россиян, взаимодействие с существующими российскими организациями мундепов и европейскими структурами", - написал бывший муниципальный депутат московского округа Останкинский Сергей Цукасов.

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