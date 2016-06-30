Скандал во Львове: чем Моцарт не угодил жителям города?

Скульптурное изображение Франца Ксавера Вольфганга Моцарта (Franz Xaver Wolfgang Mozart), младшего сына великого композитора, появилось во Львове в конце августа этого года - по инициативе дирижера и соучредителя фестиваля классической музыки LvivMozArt Оксаны Лынив. По ее словам, вся работа была профинансирована из спонсорских источников и из бюджета фестиваля. Проект реализовали под патронатом международного фонда Mozarteum, расположенного в Зальцбурге. Автором "аллегорической скульптурной композиции", как эту работу назвали во Львовском горсовете, является немецко-австрийский художник Себастиан Швайкерт (Sebastian Schweikert). Скульптуру установили в сквере недалеко от Львовской филармонии - к 230-летию со дня рождения Моцарта-младшего.

Моцарт во Львове: что не нравится критикам?

Моцарт во Львове

Новый художественный объект сразу же спровоцировал бурную дискуссию среди львовян. Одним произведение современного искусства понравилось. Другим - не очень: в соцсетях скульптуру называли "уродом", "чупакаброй", "страшилой". Третьим не понравилось место, выбранное для бронзы. Инициативные граждане в итоге обратились к властям с требованием демонтировать Моцарта.

Автор одной из петиций - Наталья Крынычанка. Она требует пересмотра законности установления скульптуры, а также ее демонтажа "как искажающей историческое и художественное пространство Львова". По убеждению Натальи, "у скульптуры нет ничего общего ни с благородством и утонченностью музыки Моцарта-младшего, ни с личностью композитора, ни с его вкладом в развитие музыкальной культуры Львова". По мнению Крынычанки, "взгляд скульптура полностью исказил образ человека, вошедшего в историю города". Петицию, набравшую необходимые 500 голосов, депутаты Львовского горсовета рассмотрели в прошедший вторник, 30 ноября.

Мнения львовских депутатов, рассматривавших петицию, разделились. За демонтаж проголосовали только 12 народных избранников, поэтому скульптура останется стоять на прежнем месте.

Аргументы защитников скульптуры Моцарта во Львове

Попытка организовать демонтаж скульптуры со стороны выглядит как средневековая расправа над современным арт-объектом, считает дирижер Оксана Лынив. "Каждое художественное произведение должно поляризовать", - высказалась известная дирижер в своем видеообращении к депутатам Львовского городского совета. По ее словам скульптура передает переживания человека: "Поэтому форма этой скульптуры не сразу понятна на первый взгляд. Кого-то она отпугивает, для кого-то она слишком активна, а кому-то она напоминает монстра".

Во Львове также зарегистрировали петицию за сохранение памятника. И она также набрала необходимые для рассмотрения 500 голосов. Автор петиции Дарья Лаврин уверена, что памятник следует оставить: "Возможно, композиция не имеет традиционного вида по сравнению с большинством памятников, но это не причина ее демонтировать".

Мэр Львова Андрей Садовый считает памятник мостиком, соединяющим Львов с мировой культурой. "Это очень смелый взгляд скульптора на жизнь и творчество композитора, который в 16 лет, убегая от славы известного отца, переехал в наш город и прожил здесь почти 30 лет", - рассказал в интервью DW мэр Львова. По данным местных властей, установление аллегорической скульптурной композиции не нуждалось в проведении конкурса, поскольку не является официальным памятником.

Мнения местных художников разделились

Архитектор и бывший главный художник Львова Владимир Сколоздра выступает против скульптуры, поскольку считает, что на этом месте во Львове скорее должен стоять памятник украинскому поэту Евгению Маланюку, в честь которого названа площадь, где установили Моцарта. "Нельзя увековечивать одних, уничтожая память других. Для Маланюка другого места нет, а для Моцарта есть", - убежден Сколоздра. По его мнению, уместнее было бы поставить Моцарта возле Музея модернизма, Музея идей, Органного зала или на площади Рынок, где жил композитор.

Искусствовед Богдан Шумилович с критикой не соглашается. Он убежден, что демонтировать скульптуру нельзя. По его мнению, это произведение является одним из интереснейших объектов, появившихся во времена независимости в общественном пространстве Львова. Произведение, вызывающее реакцию сообщества и обсуждение, как раз и является искусством, объясняет Шумилович. Такая активная дискуссия вокруг скульптуры Моцарта, по его мнению, это больше плюс для Львова, чем минус.

Оксана Лынив и Себастиан Швайкерт на открытии памятника

Мнение автора скульптуры

Бурная дискуссия не удивляет автора скульптуры Себастиана Швайкерта. В интервью DW художник объясняет, что Франц Ксавер Вольфганг Моцарт всю жизнь находился в тени своего отца, поэтому у скульптуры большой парик. "Это парик, который Моцарт-сын вынужден носить как балласт и наследство от своего отца. Однако под этим париком мы видим его лицо", - отмечает скульптор. Моцарт-младший претендует на то, чтобы восприниматься самостоятельным художником, ведь он и сам был композитором, поэтому "наряду с париком есть преувеличенная рука", - поясняет Швайкерт. Кроме того, у скульптуры - две левые ноги. "Я скорее хотел таким образом показать, что композитор в начале своей карьеры несколько неуверенно шел по стопам гениального отца, ища своего собственного пути", - рассказал скульптор.

Франц Ксавер Вольфганг Моцарт, которого еще называют "львовским Моцартом", - австрийский пианист, педагог и композитор, жил и творил на Галичине три десятилетия. Сюда он приехал в 1808 году в село Подкамень, вблизи Львова, как частный учитель. Сначала жил в имении графа Виктора Баворовского, где обучал игре на фортепиано его дочерей. Затем учительствовал у камергера графа Янишевского, а со временем перебрался во Львов, где оказал значительное влияние на развитие музыкальной жизни города.

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