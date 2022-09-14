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Московский городской судФото: DW/E. Samedowa
ПолитикаРоссия

Мосгорсуд ликвидировал профсоюз журналистов

Ольга Лебедева
2 ч. назад

Суд удовлетворил требование прокуратуры, указавшей на административные дела членов профсоюза за участие в массовых акциях и публикацию считающейся неправомерной информации.

https://www.dw.com/ru/mosgorsud-likvidiroval-profsouz-zurnalistov-i-rabotnikov-smi/a-63120550

Московский городской суд в среду ликвидировал межрегиональную общественную организацию "Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации". В среду, 14 сентября, он удовлетворил соответствующее ходатайство столичной прокуратуры.

Представитель московской прокуратуры в Мосгорсуде заявила "о грубых нарушениях" профсоюза, которые невозможно устранить. В частности, она утверждает, что структура организации не соответствует законным требованиям, а с января 2019 года члены профсоюза не платили взносы. Кроме того, представитель прокуратуры указала, что члены организации неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в массовых акциях, в частности в защиту журналиста Ивана Сафронова, а также за сбор средств для СМИ-"иноагентов" и публикацию якобы неправомерной информации.

Защита считает иск прокуратуры незаконным и необоснованным. "При рассмотрении такого рода дел очень важно провести анализ деятельности организации - как в части, так и в целом. Ликвидация организации задумывается законодателем, как последняя, решающая, радикальная мера, которая направлена на защиту и охрану общественных интересов", - заявил на заседании в Мосгорсуде адвокат Максим Крупский. Он отметил, что прокуратура не предоставила доказательств наличия веских и убедительных оснований для ликвидации профсоюза. По словам Крупского, адвокаты обжалуют решение суда.

Дело о ликвидации "Профсоюза журналистов и работников СМИ"

В июле прокуратура Москвы попросила суд ликвидировать профсоюз, сославшись, в том числе на возбуждение административного дела о дискредитации вооруженных сил России. Суд приостановил деятельность организации. Поводом для обращения прокуратуры стало размещение на сайте организации публикации о воне в Украине, которые власти считают "недостоверными" и "направленными на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ", писали СМИ.

По мнению прокуратуры, профсоюз размещает в интернете "информацию противоправного характера", а его деятельность "влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству".

В начале августа Таганский районный суд Москвы оштрафовал организацию "Профсоюз журналистов и работников СМИ" на 500 тысяч рублей по административной статье о "дискредитации" Вооруженных сил России. "Согласно буквальному содержанию позиции обвинения, организацию привлекли к ответственности за "распространение идей, связанных с негативным отношением к проводимой РФ специальной военной операции на территории Украины", - сообщил адвокат Крупский.

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